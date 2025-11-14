США розгорнули найпотужнішу армаду біля берегів Венесуели: що стоїть за операцією Пентагону

США розпочали масштабну військову операцію «Південний Спис», націлену на боротьбу з наркотерористами у Західній півкулі. Про запуск місії, яку голова Пентагону Піт Гегсет назвав захистом «сусідства Америки», було оголошено на тлі руху найсучаснішого американського авіаносця USS Gerald Ford до берегів Венесуели, повідомляє АР. Експерти розходяться в думках, чи є це суто антинаркотичною операцією, чи прихованою демонстрацією сили для тиску на режим Ніколаса Мадуро, інформує Завтра.UA.

«Західна півкуля — наш дім, і ми його захистимо»

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив у соцмережі X, що президент Дональд Трамп віддав наказ про початок масштабної військової операції під назвою «Південний Спис» (Southern Spear).

Операція здійснюється Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у взаємодії з Південним командуванням Збройних сил США (Southcom).

«Президент Трамп віддав наказ діяти — і Міністерство оборони його виконує. Ця місія захищає нашу Батьківщину, очищує наше півкулю від наркоторористів і захищає нас від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — наш дім, і ми його захистимо», — наголосив Гегсет.

Офіційна мета адміністрації Трампа — боротьба з наркотрафіком та «організованими злочинними наркотерористами», як стверджує державний секретар Марко Рубіо.

Авіаносець USS Gerald Ford прямує до Венесуели

Агентство Associated Press повідомляє, що до берегів Венесуели рухається атомний авіаносець USS Gerald Ford. Очікується, що військовий корабель досягне вод біля узбережжя протягом кількох днів.

Це розгортання є демонстрацією американської військової могутності, якої в Латинській Америці не бачили протягом багатьох поколінь. Після прибуття «Форда» місія «Південний Спис» охоплюватиме майже десяток кораблів ВМС, а також 12 000 моряків і морських піхотинців.

Зміна режиму чи боротьба з наркотиками? Погляди експертів

Присутність 100 000-тонного військового корабля біля берегів Венесуели викликала широкий резонанс та дискусії щодо справжніх намірів США, оскільки Ніколаса Мадуро США не визнають легітимним лідером, називаючи його уряд «перевалочною організацією» для наркоторговців.

На користь тиску на уряд: Деякі експерти, як-от Елізабет Дікінсон (Міжнародна кризова група), вважають, що авіаносець не несе «нічого корисного для боротьби з наркоторгівлею». На її думку, це «явно послання, яке набагато більше спрямоване на тиск на Каракас».

Можливість військового застосування: Браян Кларк (Інститут Гудзона) вважає, що адміністрація Трампа не розгорнула б «Форд», «якби не мала наміру його використовувати», і може провести військові операції, якщо Мадуро не піде у відставку.

Стримування без вторгнення: Інші аналітики, як-от Девід Смілд (Тулейнський університет), вважають, що, попри демонстрацію сили, американські військові не мають достатньої кількості людей для повномасштабного вторгнення. Це, на його думку, узгоджується з бажанням продемонструвати переконливу силу, щоб прискорити зміну режиму.

Попри запевнення представників адміністрації, що операція спрямована лише на торговців кокаїном, більшість сходяться на думці, що розгортання є важливим елементом кампанії тиску на авторитарного президента Ніколаса Мадуро.

Венесуела мобілізується та готує опір

У відповідь на загрозу, уряд Венесуели оголосив про «масову» мобілізацію військ та цивільного населення.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив про дводенні зусилля з підвищення готовності «для протистояння імперіалістичним загрозам». Державне телебачення показало військовослужбовців біля зенітно-ракетних систем. Раніше повідомлялося, що Венесуела готує зброю, включно зі старими російськими зразками, та планує організувати партизанський опір у разі можливої атаки.

Негативний опір у регіоні та співпраця з Мексикою

Дії США зіткнулися з негативним опором у регіоні.

Колумбія: Президент Колумбії Густаво Петро спочатку заявив про припинення обміну розвідувальними даними зі США, але згодом пом’якшив позицію, за умови гарантій, що інформація не буде використана для дій, що загрожують правам людини.

Мексика: Водночас, президент Клаудія Шейнбаум оголосила про посилення співпраці, домовившись зі США про те, що військово-морські сили Мексики перехоплюватимуть човни у міжнародних водах, які, за твердженням США, перевозять наркотики.

