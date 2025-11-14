“Золота” інвалідність за $10 000: викрито банду прикордонників, які “продали” пиїзд понад 100 ухилянтам

ДБР розкрило цинічну схему на Волині, де п’ятеро військовослужбовців Прикордонної служби перетворили державний кордон на прибутковий бізнес, інформує Завтра.UA.

Використовуючи своє службове становище, вони систематично організовували незаконний виїзд чоловіків призовного віку до Польщі, сприявши втечі понад 120 осіб. Головний мотив — гроші, адже, за даними слідства, ціна за таку корупційну “послугу” сягала до 10 тисяч доларів США з кожного “клієнта”.

За попередніми даними слідства, понад 120 чоловіків призовного віку змогли незаконно виїхати до Польщі завдяки протиправним діям цих прикордонників. За оперативною інформацією, вартість такої «послуги» могла сягати до 10 тисяч доларів США з однієї особи. Таким чином, загальна сума хабарів, отриманих фігурантами, може обчислюватися мільйонами гривень.

Фальсифікація документів та порушення служби

Слідчі встановили, що злочинна діяльність тривала з жовтня 2023 по січень 2024 року. Інспектори свідомо не виконували належний контроль під час перевірки документів.

Ключовий елемент корупційної схеми: прикордонники вносили до електронних баз даних неправдиві відомості, вказуючи, що чоловіки нібито мають інвалідність. Насправді, жодних підтверджувальних документів у призовників не було. Це пряме зловживання службовим становищем та фальсифікація офіційних даних.

Оголошення підозр та загроза до 10 років ув’язнення

Усім п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України, що підкреслює тяжкість вчинених корупційних злочинів:

Ч. 2 ст. 332 КК України: Сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища.

Сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища. Ч. 3 ст. 419 КК України: Порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкції цих статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Встановлюються всі інші особи, які можуть бути причетні до цієї масштабної схеми.

Раніше було викрито військового, який продавав ухилянтам маршрути за Bitcoin.