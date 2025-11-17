185 мільярдів на вітер: Орбан заявив, що Україна не виграє війну, а фінансування ЄС «вбиває» блок

В інтерв’ю Матіасу Депфнеру, виданню Politico прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна «не має жодних шансів» перемогти вторгнення Росії, а постійна фінансова підтримка країни з боку ЄС «просто божевільна», інформує Завтра.UA.

Коментарі Орбана з’являються на тлі згасання надій на припинення вогню найближчим часом, а Європа намагається підтримати фінанси Києва напередодні бюджетної кризи наступного року.

«Це просто божевілля»

Орбан заявив, що фінансова підтримка України «вбиває» ЄС «економічно та фінансово» та є «просто божевіллям». Угорщина раніше блокувала продовження санкцій ЄС проти Росії та фінансової підтримки України, а також лобіювала звільнення від нафтових санкцій США проти Москви.

«Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і… наш намір — спалити ще більше. Тож ми фінансуємо країну, яка не має жодних шансів виграти війну», — сказав Орбан в останньому епізоді подкасту Депфнера.

Заклик до швидкого припинення війни

Орбан звинуватив лідерів ЄС у навмисному затягуванні конфлікту в Україні в надії отримати кращу переговорну позицію для мирної угоди.

«Вони хотіли б продовжувати війну», – сказав Орбан. «Вони думають… що ми повинні продовжувати війну, щоб більше підтримувати Україну» – позиція, яку прем’єр-міністр назвав «неправильною, абсолютно неправильною».

«Ситуація та час кращі для росіян, ніж для нас. Не продовжуйте; зупиніть це якомога швидше», – закликав Орбан.

Що стосується мирних переговорів, Орбан сказав, що очікує «угоди між росіянами та американцями щодо війни та інших питань, торгівлі, світової торгівлі, енергетики та інших питань».

Незалежний канал зв’язку

Він також заявив, що європейцям слід «відкрити незалежний канал зв’язку з Росією».

«Нехай американці ведуть переговори з росіянами, а потім європейці також повинні вести переговори з росіянами, а потім подивитися, чи зможемо ми об’єднати позиції американців та європейців», – сказав Орбан.

Європейська комісія не одразу відповіла на запит про коментар.

Послаблення санкцій

Минулого місяця США запровадили санкції проти російських енергетичних гігантів «Лукойл» та «Роснефть», а також скасували запланований саміт між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті.

Угорщина заявила, що домоглася безстрокового звільнення від санкцій США щодо імпорту нафти та газу з Росії після зустрічі Орбана з Трампом у Білому домі на початку цього місяця. Але адміністрація США стверджує, що звільнення діє лише один рік.

В інтерв’ю Орбан заявив, що узгоджене звільнення діятиме доти, доки він перебуватиме на посаді. Очікується, що загальнонаціональні вибори відбудуться у квітні наступного року.

Майбутнє безпеки

Європа повинна застосувати підхід до України, «заснований на європейських інтересах», – сказав Орбан, додавши, що його «не цікавить» те, чи виграє Москва, чи програє.

Орбан заявив, що його «цікавить майбутнє європейських народів, серед них і майбутнє угорців», а також «нова система безпеки».

Орбан сказав, що післявоєнна безпекова угода для України повинна включати «мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні», та «безумовно, свого роду демілітаризовану зону».

Якщо не станеться «дива», Росія продовжуватиме окупацію східноукраїнської території Донецька після війни, сказав Орбан. «Це реальність, подобається вам це чи ні», – наголосив він.

Але він розвіяв побоювання щодо нападу осмілішої Росії на іншу європейську країну або країну НАТО. «Я вважаю смішним говорити, що росіяни нападуть на Європейський Союз чи НАТО лише тому, що вони недостатньо сильні. Ми набагато сильніші», – сказав він.

Нагадаймо, раніше Фіцо заявив, що репараційний кредит від ЄС – це гарантія ще двох років війни в Україні.