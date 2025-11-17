Глава Euroclear оголосила війну ЄС через заморожені активи РФ

Euroclear, європейський депозитарій цінних паперів, який зберігає 193 мільярди євро заморожених російських активів, попередив Європейський Союз про готовність оскаржувати в суді будь-яке рішення щодо їх конфіскації. Генеральний директор Euroclear Валері Урбен заявила в інтерв’ю виданню Le Monde, що конфіскація буде незаконною, суперечить міжнародному праву та послабить позиції Європи у фінансовій системі, інформує Завтра.UA.

Euroclear: Ключовий, але маловідомий гравець

Euroclear є центральним, хоча і маловідомим, гравцем у фінансовій системі Європи. Установа управляє депозитами на суму 42,5 трильйона євро, де центральні банки та великі міжнародні інвестиційні фонди розміщують свої цінні папери. З моменту вторгнення в Україну Euroclear зберігає заморожені російські активи на суму 193 мільярди євро (за іншими даними – близько 200 мільярдів євро), які привернули пильну увагу європейських лідерів.

Пропозиція щодо використання активів для України

Глава Euroclear Валері Урбен дізналася про пропозицію щодо використання заморожених російських активів з новин. Інтенсивні дискусії зосереджені навколо плану створити механізм позики Україні на суму 140 мільярдів євро. Використовуючи доходи від цих активів, але без їх прямої конфіскації. Це питання має вирішитися на наступному саміті Європейської Ради 18 та 19 грудня.

Готовність до суду та юридична команда

Валері Урбен рішуче висловилася проти вилучення грошей, наголошуючи, що “не може бути й мови” про конфіскацію, оскільки це “суперечить міжнародному праву”.

“У цьому випадку Росія може звернутися до суду”, – попередила вона в інтерв’ю.

Гендиректор заявила, що якщо Європейський Союз ухвалить рішення щодо конфіскації, Euroclear готова оскаржувати його в суді. Хоча відповідний позов ще не підготовлено, з 2022 року Euroclear “безпрецедентно” збільшив юридичну команду з приблизно 10 до майже 200 співробітників.

Юридичні та фінансові ризики конфіскації

Урбен також попередила про серйозні ризики, які виникають у разі конфіскації:

Вона наголосила, що на балансі Euroclear є зобов’язання перед Центральним банком Росії. “Якщо санкції буде знято, Росія може будь-якої миті постукати в наші двері і вимагати реституцію: хто тоді дасть нам 140 мільярдів євро для повернення?”, – риторично запитала вона. Репутаційний ризик: У разі конфіскації авторитарні режими в усьому світі, які розмістили кошти в Euroclear, можуть забрати свої активи. Це ослабить довіру до брюссельського інституту і призведе до скорочення обсягу інвестицій у єврозону, що позначиться на фінансових потребах Європи.

У разі конфіскації авторитарні режими в усьому світі, які розмістили кошти в Euroclear, можуть забрати свої активи. Це ослабить довіру до брюссельського інституту і призведе до скорочення обсягу інвестицій у єврозону, що позначиться на фінансових потребах Європи. Загроза заходів у відповідь: Європа також стикається з ризиком фінансових заходів у відповідь з боку Росії. В РФ заморожено “від 20 до 40 мільярдів євро” коштів клієнтів Euroclear, і Москва розглядає понад 100 судових позовів, що загрожують арештом.

Для конфіскації активів, за словами Урбен, насамперед має бути ухвалений закон або офіційне рішення Європейської комісії, згодом схвалене Бельгією.

Нагадаймо, раніше Фіцо заявив, що репараційний кредит від ЄС – це гарантія ще двох років війни в Україні.