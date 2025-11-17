Кіріл Дмітрієв через санкції не зможе допомагати екс-власнику Дельта банку Миколі Лагуну – ЗМІ

Запровадження Радою національної безпеки і оборони економічних санкцій проти “правої руки” Володимира Путіна, головного економічного переговорника Кремля зі Сполученими Штатами – голови Російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва може спричинити повну ізоляцію його молодшого бізнес-партнера, екс-власника збанкрутілого Дельта банку Миколи Лагуна. Про це йдеться в матеріалі видання Коротко.Про. За даними джерел видання, протягом кількох останніх років Лагун активно підтримував контакти та ділові звʼязки з головою РФПІ. Проте санкційний режим може завадити подальшому поглибленню цих звʼязків.

РНБО запровадила санкції щодо Дмітрієва на початку листопада. З Лагуном його повʼязують через створення і фінансування Дельта банку в середині 2000-х, а також через спільний девелоперський проект “Олімпік парк”. Крім того, на думку журналістів, Дмітрієв міг також бути причетний до конструювання схем виведення в оффшори коштів Дельта банку, що призвело в результаті до понад 2,3 млрд дол. збитків для Нацбанку, державних Ощадбанку та Укрексімбанку, Фонду гарантування вкладів.

За даними ЗМІ, на початку вторгнення росії в 2014 році екс-власник Дельта Банку отримує російський паспорт, ймовірно не без допомоги Дмітрієва. “Спочатку Лагун, а потім і його топ-менеджерка і мати його неповнолітніх дітей, екс-голова правління Дельти Олена Попова, отримують паспорти з триколором. Це дозволяє краще контролювати активи в росії та на окупованих територіях України, убезпечитися від можливої екстрадиції до України з-за кордону, а також мати змогу розпочати “нове життя” в росії в разі, якщо Україна заморозить всі активи на своїй території”,- додає видання.

На думку журналістів, повноцінно “ставка”, яку Лагун зробив через Дмітрієва понад 10 років тому, спрацювала тільки в 2025-му, коли проти нього таки було запроваджено санкції за співпрацю із росією. “На цей момент Лагун уже понад три роки не живе в Україні і перебуває в Австрії (звідки може бути екстрадований одним із перших, оскільки він перебуває в міжнародному розшуку). При цьому Лагун активно судиться за право не повертати борги крупним кредиторам, у яких він брав гроші під особисту поруку. Наприклад, минулого року понад $100 млн він програв власникам групи компаній “Фокстрот” в Лондонському суді. За даними оточення Лагуна, “плече” на фінансування адвокатських витрат в цій справи колишньому партнерові міг також надати Дмітрієв”, – додає видання.

Ще в лютому 2025 року ЗМІ та активісти закликали накласти санкції на Лагуна саме через співпрацю з Дмітрієвим. Рішення було ухвалено лише через півроку, у вересні. “Запровадження санкцій одночасно проти Кіріла Дмітрієва (як представника російської влади) і Миколи Лагуна (як українського екс-олігарха, зв’язаного з РФ) де-факто означає для останнього повне блокування шляхів повернення в український бізнес, що він планував зробити за допомогою Дмітрієва в найближчі кілька років, можливо навіть розраховуючи на повну окупацію території України або швидке досягнення своїм другом-переговірником “мирної угоди”, вигідної передусім росії”, – йдеться в статті.

Цілком можливо, що після закінчення гарячої фази війни Лагун у партнерстві зі структурами Дмітрієва, планував виступити одним із “інвесторів-рятівників” для зруйнованої економіки України, додає видання.

“Накладення повного набору санкцій спрощує накладення арештів на виявлені активи Лагуна в Україні, у тому числі – в разі виявлення – спільних активів з Дмітрієвим. Тепер такі активи можуть бути швидше передані до АРМА і реалізовані. Доходи від реалізації слід спрямувати на виплати компенсацій вкладникам або передати на фінансування сил оборони. По-друге, санкції стимулюють міжнародну співпрацю: Австрія та інші країни ЄС отримують чіткий сигнал, що Лагун – не просто фінансовий правопорушник, а учасник співпраці з ворогом. Це може підвищити шанси на його екстрадицію”, – сказано в матеріалі.

“Таким чином, найвірогідніший сценарій для Миколи Лагуна – це подальша ізоляція і поступова втрата залишків впливу. При цьому навіть такі високопоставлені звʼязки, як Кіріл Дмітрієв, на жодній з арен тепер не допоможуть. Тепер справа за судами та правоохоронними органами. Бо лише в їхній компетенції позбавити Миколу Лагуна найменшого натяку на відновлення чи продовження будь-якої бізнес діяльності”, – резюмує видання.