Кривава ніч на Харківщині: Росія вдарила ракетами по житловому центру Балаклії, є загиблі, поранені діти

Російські війська у ніч проти понеділка, 17 листопада, завдали ракетного удару по центральній частині міста Балаклія на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, загинули люди, серед поранених є діти, інформує Завтра.UA.

Загиблі та поранені в Балаклії

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули троє людей. Щонайменше 10 осіб зазнали поранень, з них девʼять госпіталізовані.

Начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов повідомив, що серед поранених є діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про одну загиблу особу та п’ятьох поранених, серед яких була 14-річна дівчинка. Пізніше кількість постраждалих зросла до восьми, включаючи 12-річну дитину.

Руйнування та деталі атаки

Російська армія атакувала Балаклію двома ракетами, влучання яких сталося поблизу багатоквартирних житлових будинків. Ворожа атака спричинила пошкодження житлового фонду та припаркованих автомобілів.

Після удару Балаклійська громада, а також Ізюмська, були повністю знеструмлені.

Масована нічна атака РФ

У ніч проти 17 листопада Росія також атакувала територію України ударними БПЛА типу Shahed та ракетами, що призвело до оголошення повітряної тривоги у низці областей. Ударів завдано по Харківщині та Одещині.

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БПЛА та загрозу балістичного озброєння з Курської області. Зокрема, дрони-камікадзе фіксувалися у небі над Сумщиною, Чернігівщиною, Харківщиною, Дніпропетровщиною та Одещиною. В Одеській області ЗМІ повідомляли про вибухи в Ізмаїлі. У Запорізькій області також працювала протиповітряна оборона.

Раніше стало відомо, чому падіння Покровська не змінить хід війни.