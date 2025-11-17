Втрати болючі, але не критичні: чому падіння Покровська не змінить хід війни

Навіть у разі втрати Україною Покровська та сусіднього Мирнограда, це не призведе до переломного моменту на фронті, повідомляє The Sunday Times, інформує Завтра.UA. За даними видання, бої на північному сході триватимуть, адже низка укріплених міст Донеччини й надалі утримуються українськими силами.

Жертви, що коштували дорожче Зеленському

Британське видання зазначає, що втрати України в районі Покровська стали для президента Володимира Зеленського набагато дорожчими, ніж для Кремля — для Володимира Путіна.

Попри це, за словами журналістів, російська сторона використала ситуацію, аби надіслати важливий сигнал із Кремля до Білого дому.

Що означає можливе падіння Покровська

Видання наголошує:

Втрата двох міст Донеччини не зламає українську оборону.

Лінія фронту в регіоні має кілька укріплених вузлів, які Київ продовжує утримувати.

Навіть після можливого захоплення Покровська російські війська зіштовхнуться з новими, добре підготовленими оборонними рубежами.

Бої на північному сході триватимуть

Аналітики видання вважають, що про довгострокову зміну балансу сил говорити зарано. Українські війська продовжують триматися, а російським силам доведеться «платити високу ціну за просування вперед».

Нагадаймо, раніше стало відомо, що РФ готує вирішальний штурм: чверть армії Путіна кинуто до Покровська.