“Мільйон за сміттєвий рай”: на Чернігівщині затримали чиновника на хабарі за схему із землею

У рамках боротьби зі зловживанням службовим становищем та корупцією, Київська міська прокуратура повідомила про підозру одному із заступників голови Козелецької селищної ради на Чернігівщині. Посадовця затримали за підозрою у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України), інформує Завтра.UA.

Посадовець “продавав” вплив на депутатів

Службовець, користуючись своїм високим становищем, обіцяв приватному підприємцю забезпечити передачу в оренду земельної ділянки, призначеної під полігон твердих побутових відходів. За задумом підприємця, на цій території мала бути розміщена станція сортування сміття.

Корупційний “тариф” за кожен етап

За даними слідства, підозрюваний посадовець переконував підприємця, що отримати землю “у звичайному порядку” законним шляхом неможливо. Натомість він наполягав, що має вирішальний вплив на депутатський корпус селищної ради і може “організувати” необхідні позитивні рішення.

За свої “послуги” він вимагав грошову винагороду за кожен етап процесу. До списку корупційних вимог входили:

Реєстрація фірми.

Підготовка необхідної документації.

Зміна цільового призначення землі.

Проведення громадських слухань.

Забезпечення позитивного голосування депутатів.

Посадовця було затримано безпосередньо після отримання частини неправомірної вигоди у сумі 185 тисяч гривень та 15 тисяч доларів США. Загалом, за “гарантування” оренди полігону він хотів отримати суму, еквівалентну приблизно мільйону гривень, включаючи ще 5 тисяч доларів, які мали надійти після проведення конкурсу.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі вирішується питання про його відсторонення від займаної посади.

Раніше стало відомо, що ексглава «Блакитного палива» піде під суд за крадіжку газу на понад 250 млн грн.