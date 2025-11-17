Прикордонник на Одещині перетворив державний кордон на приватний “бізнес-маршрут” для ухилянтів

Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Держприкордонслужбою та СБУ викрило масштабну корупційну схему на Одещині, організовану інспектором прикордонної служби, інформує Завтра.UA. Офіцер систематично використовував своє службове становище та доступ до секретної інформації, щоб заробляти на незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон.

Службове становище як джерело незаконного заробітку

Прикордонник, маючи вичерпні дані про охорону кордону та маршрути патрулювання, розробив детальний план незаконної «евакуації» клієнтів. Корупціонер пропонував чоловікам потрапити до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР), оминаючи офіційні пункти пропуску.

За версією слідства, «послуга» коштувала 5 тисяч доларів США з кожної особи. Для приховування слідів, передача інструкцій та грошей відбувалася в особливо цинічний спосіб:

Інструкції: Залишалися під однією з цистерн на околиці прикордонного села.

Залишалися під однією з цистерн на околиці прикордонного села. Оплата: Гроші вимагалося залишати окремо, під трансформатором за межами того ж села, з обов’язковим фотозвітом для підтвердження.

Затримання та підозра в організації незаконного перетину кордону

Завдяки співпраці правоохоронців, до схеми вдалося впровадити знайомого прикордонника, який діяв під контролем слідства. 11 листопада 2025 року правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» — неподалік трансформатора з $15 тисячами доларів США, які були платою за нібито переправлення трьох чоловіків.

Наразі інспектору повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Суворе покарання за корупційні дії

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також його було відсторонено від посади.

Санкція інкримінованої статті, що стосується організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними, передбачає суворе покарання — позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, конфіскацію майна та заборону обіймати відповідні посади до трьох років.

