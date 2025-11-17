Трамп анонсував санкції проти країн-партнерів Путіна

Президент Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія США працює над законодавством, яке передбачає запровадження жорстких санкцій проти будь-якої країни, що веде бізнес з Росією. Про це повідомляє агентство Reuters. Американський лідер наголосив, що такий підхід запропонував саме він. І допустив, що до цього списку може бути доданий Іран, інформує Завтра.UA.

Робота над законопроєктом

Підготовкою відповідного законопроєкту, який стосуватиметься всіх країн, що ведуть торгівлю з Росією, наразі займається Республіканська партія США.

Дональд Трамп підтвердив свою позицію перед журналістами: “Як ви знаєте, я це запропонував. Тому будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде під дуже суворими санкціями”.

Можливе включення Ірану до списку

Хоча конкретних деталей потенційного законопроєкту наразі не розкрито, президент Трамп натякнув на одну з країн, яка може опинитися у списку об’єктів санкцій.

“Вони можуть додати до цього Іран”, – додав він, вказуючи, що Тегеран також може потрапити до цього переліку.

