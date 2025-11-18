Білоруські фанати підтримали Україну банерами проти путіна та лукашенка на матчі збірної

Українські вболівальники разом з білорусами-емігрантами влаштували справжній перформанс під час недільного матчу збірної України, розгорнувши на трибунах банери “FCK PTN” та “STOP LUKA”. Про це пишуть фанати в соціальних мережах.

На українському секторі активної підтримки нашої збірної з’явилися білоруські вболівальники, які були змушені покинути батьківщину через репресії режиму лукашенка. Саме вони підняли антидиктаторські банери, продемонструвавши солідарність з Україною.

Білоруси, які на собі відчули тиск диктатури, чітко розуміють, хто справжній ворог. Їхній протест на трибунах став потужним сигналом єдності проти режимів путіна та лукашенка.

Така підтримка додала енергії українській команді під час гри, а фанатський сектор перетворився на платформу спільного опору диктатурам.

Українські та білоруські вболівальники продовжують використовувати міжнародні спортивні заходи для привернення уваги до боротьби проти російської агресії та білоруської диктатури.

Жыве Беларусь!

