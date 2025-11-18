Корупційний експорт: депутат із спільниками вивозив український ліс до ЄС за підробленими документами

В Одеській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему незаконного експорту лісоматеріалів до Європейського Союзу. Підозру оголошено депутату місцевої громади та двом його спільникам, які протягом року займалися контрабандою, інформує Завтра.UA.

Депутатська причетність та річний період махінацій

Під час розслідування встановлено, що організатором схеми був депутат Добрянської сільської громади. Разом із двома спільниками він систематично вивозив лісоматеріали за межі України, використовуючи підроблені документи. Схема діяла протягом року, що вказує на налагоджений механізм уникнення державного контролю. Загалом фігуранти незаконно експортували майже 115 кубічних метрів деревини.

Корупційна схема: підробка документів та уникнення контролю

Ключовим елементом корупційної схеми була підробка довідок про походження деревини, на основі яких згодом отримувались відповідні сертифікати для експорту. До митного оформлення подавалися документи із завідомо неправдивими даними.

Для того щоб уникнути уваги контролюючих органів та обійти митний контроль, зловмисники постійно змінювали пункти пропуску. Це свідчить про свідомі та організовані дії, спрямовані на приховування злочинної діяльності.

Викриття на гарячому та кримінальна відповідальність

Діяльність групи була припинена детективами БЕБ спільно з Управлінням Служби безпеки в Чернігівській області. Підозрюваних викрили під час спроби експорту чергової партії контрабандної деревини через пункт пропуску «Старокозаче» на Одещині.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 201-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів поза митним контролем або з приховуванням від нього, особливо цінних порід дерев, необроблених та заборонених до вивозу лісоматеріалів. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

