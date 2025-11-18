Нічний терор: російські ракети вбили 17-річну дівчину на Харківщині та потрощили медіацентр в Дніпрі

Російські війська в ніч із 17 на 18 листопада завдали ракетних ударів по Берестину Харківської області та атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок атак є постраждалі, а в Берестині загинула 17-річна дівчина, інформує Завтра.UA.

Атака на Харківщину

У ніч на 18 листопада російська окупаційна армія вдарила ракетами по Берестину у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували щонайменше дві швидкісні цілі (ракети). Перша летіла повз Берестин курсом на Полтавську область, а слідом була ще одна в Харківській області.

Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, відомо про 9 постраждалих. Серед них — 16-річний хлопець. Сімох із них госпіталізували з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Пізніше Синєгубов повідомив, що в лікарні померла 17-річна дівчина, яка дістала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на місто Берестин. Інших деталей він не повідомив.

Удар по Дніпру

У ніч на 18 листопада Росія також вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра. Повідомляється, що внаслідок атаки сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах.

Нагадаймо, нещодавно ворог завдав масованого удару на Київ атака РФ забрала життя людини, десятки постраждалих та руйнування по всьому місту.