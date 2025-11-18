Освітня афера: київські чиновники таємно вивели 4,5 млн грн, призначених дітям

Службовці Київської обласної державної адміністрації та керівники підрядних компаній підозрюються у привласненні бюджетних коштів в особливо великому розмірі, виділених на будівництво навчального закладу в селі Бобриця, інформує Завтра.UA.

Викрито схему розкрадання

За даними слідства, прокурори Офісу Генерального прокурора викрили корупційну схему, внаслідок якої було привласнено понад 4,5 млн грн під час будівництва школи-садка. Учасники схеми — службовці Київської ОДА спільно з підрядниками — незаконно виводили державні кошти.

Посадовці Департаменту регіонального розвитку та керівники підрядних компаній вносили неправдиві відомості до офіційних документів. Зокрема, до актів виконаних робіт включалися дані про роботи, які фактично не проводилися. Це дозволяло безпідставно перераховувати великі суми коштів підряднику, після чого гроші обготівковувалися та розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Підозри вручено шістьом особам

Наразі про підозру повідомлено шістьом особам, причетним до розкрадання. Серед підозрюваних — двоє посадовців Київської ОДА, двоє директорів та двоє працівників підрядних організацій.

Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, що кваліфікується за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Прокурори вже готують клопотання до суду для обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що на Київщині начальниця їдальні вкрала у військових продукти на понад мільйон гривень.