У Києві викрито схему шахрайства в управлінні освіти: бухгалтерка обікрала освітян на 1,5 мільйона

У Києві викрито чергову корупційну схему в сфері освіти. Бухгалтерка управління освіти Дарницької районної державної адміністрації підозрюється у масштабному шахрайстві: вона незаконно перерахувала на свій рахунок понад 1,5 мільйона гривень, призначених для виплат працівникам шкіл. Про підозру жінці повідомили прокурори Дарницької окружної прокуратури, інформує Завтра.UA.

Схема привласнення коштів освітян

За даними слідства, підозрювана діяла протягом тривалого часу – з червня 2023 року до вересня 2025 року. Бухгалтерка систематично вносила неправдиві відомості до електронних документів про нарахування заробітної плати працівникам освітніх закладів району.

Кошти нібито нараховувалися за різні види робіт, включаючи роботу за сумісництвом, виплати за перебування на лікарняному, а також виконання навчальних програм. Проте, замість реквізитів справжніх працівників шкіл, жінка вказувала дані власної банківської картки.

1,5 мільйона гривень на власний рахунок

Таким чином, усі неправомірно нараховані виплати, що мали йти освітянам, отримувала безпосередньо бухгалтерка. Загальна сума, яку вона привласнила за цей період, перевищила 1,5 мільйона гривень. Ці дії завдали прямого збитку бюджету Києва.

Дії підозрюваної кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України як шахрайство, що передбачає відповідальність за заволодіння майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що посадовці “Київмедспецтрансу” “розпиляли” майже 2 млн грн на запчастинах для київських “швидких”.