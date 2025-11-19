Фальсифікат на 20 мільйонів: під Києвом викрито підпільний конвеєр відомих брендів

Завдяки спільній операції Київської обласної прокуратури та Бюро економічної безпеки на Київщині розкрито діяльність добре організованої групи, яка протягом тривалого часу налагодила глибоко законспіровану схему. Ці особи, ігноруючи всі норми закону та безпеки, забезпечили повний цикл підпільного виробництва та безперешкодного збуту фальсифікованих продуктів харчування під логотипами відомих брендів, заробляючи мільйони на здоров’ї споживачів, інформує Завтра.UA.

Підпільні цехи та антисанітарні умови

У ході досудового розслідування, яке проводилося спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Київській області, було встановлено, що підроблена продукція виготовлялася у підпільних цехах. Виробництво відбувалося у непридатних та антисанітарних умовах.

Там же здійснювалося виготовлення тари, пакування та копіювання дизайну відомих торговельних марок. Готовий фальсифікат згодом надходив у роздрібні магазини та на ринки регіону.

Вилучено понад 180 тисяч одиниць контрафакту

Під час масштабних обшуків правоохоронці вилучили понад 180 тисяч одиниць контрафактної продукції. Серед продукції пластівці, консерви, згущене молоко та інші продукти харчування.

Крім того, вилучено обладнання для фасування, поліграфічну продукцію, сировину, чорнові записи, фінансові документи, техніку та транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності.

Представники торгових марок підтвердили, що вилучена продукція є контрафактною та незаконно використовує їхні товарні знаки.

Триває розслідування

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Досудове розслідування триває за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Наразі встановлюються всі причетні особи.

