Корпоративна корупція: директор “Галсільлісу” на Львівщині організував тіньову імперію на 9 мільйонів

Правоохоронні органи Львівської обласної прокуратури викрили та задокументували масштабну схему систематичної незаконної порубки лісу, що діяла на території одного з лісництв області. В основі злочинної діяльності лежить корупційна складова: до її організації причетне керівництво дочірнього підприємства “Галсільлісу”, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, організатором схеми є директор цього підприємства. Для реалізації своїх протиправних намірів він залучив чотирьох підлеглих, серед яких майстри лісу та виконувач обов’язків лісничого.

Чіткий розподіл ролей для приховування злочину

Учасники злочинної групи діяли узгоджено, з чітким розподілом функціональних обов’язків, спрямованих на максимізацію прибутку та приховування реальних масштабів шкоди.

Зокрема, їхні дії включали:

Вирубку дерев, які не були включені до лісорубних квитків, а також роботу на ділянках, що не були відведені для рубок.

Клеймування, внесення в електронний облік та транспортування незаконно здобутої (“тіньової”) деревини.

Систематичне заниження сортності та кубатури деревини, що дозволяло приховати справжні обсяги незаконної вирубки та зменшити офіційну шкоду.

Зрубано майже 700 цінних дерев

Під незаконну вирубку потрапили цінні породи дерев. Лише зафіксований період – червень-липень 2025 року – правоохоронці задокументували знищення близько 700 зрубаних дерев.

Загальна сума збитків, завданих довкіллю внаслідок цієї корупційної схеми, становить орієнтовно 9 мільйонів гривень.

Директору підприємства та іншим учасникам групи вже повідомлено про підозру відповідно до скоєного злочину. Слідчі дії тривають, наразі встановлюються інші можливі причетні особи.

