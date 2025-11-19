Корупція у РТЦК: затримано осіб, що “торгували” зняттям з розшуку в “Оберегу”

Корупція в системі мобілізації: Військовослужбовець та цивільна особа на Черкащині організували незаконну схему, пропонуючи за 15 тисяч доларів США повне “вирішення” питання для військовозобов’язаного – від зняття з розшуку в електронній базі «Оберіг» до повного виключення з військового обліку. Їхню діяльність викрили та припинили правоохоронці, інформує Завтра.UA.

Повідомлення про підозру

Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУНП в Черкаській області та за оперативного супроводу УСБ України в Черкаській області повідомила про підозру військовослужбовцю та цивільній особі. Їм інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди).

Корупційна схема

За даними слідства, підозрювані, використовуючи особисті зв’язки із службовими особами одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) на Черкащині, діяли з корисливих мотивів.

Вони пообіцяли військовозобов’язаному за грошову винагороду у розмірі 15 тис доларів США:

Зняти його з розшуку в системі «Оберіг».

Оформити відстрочку від військової служби нібито через необхідність догляду за інвалідом.

Надалі виключити його з військового обліку.

Затримання після одержання частини хабара

Зловмисники отримали першу частину неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США. Після цього вони надали військовозобов’язаному документи про нібито наявність інвалідності його матері та необхідність постійного догляду за нею.

Підозрюваних було затримано під час одержання другої частини хабара – 7000 доларів США. Предмет неправомірної вигоди вилучено. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі тривають заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Відповідальність

Санкція інкримінованої статті передбачає суворе покарання: позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Раніше стало відомо, що прикордонник на Одещині перетворив державний кордон на приватний “бізнес-маршрут” для ухилянтів.