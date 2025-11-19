Рада звільнила Германа Галущенка та Світлану Гринчук на тлі корупційного розслідування

Верховна Рада на засіданні у середу, 19 листопада, підтримала звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Відставки відбулися на тлі антикорупційного розслідування та заяви фракції Слуга народу про необхідність формування нового уряду, інформує Завтра.UA.

Звільнення міністра юстиції

За відповідний проєкт постанови про звільнення Германа Галущенка проголосували 323 народних депутати.

Звільнення міністерки енергетики

Рішення про звільнення Світлани Гринчук підтримали 315 народних депутатів.

Заклик до відставок

Звільнення двох міністрів підтримали після виступу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Він закликав підтримати відставку на тлі розслідування у сфері енергетики та публічного резонансу «справи Мідас».

12 листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Ради подання про звільнення Галущенка та Гринчук.

Криза довіри та нова коаліція

Парламентська фракція партії Слуга народу закликала до формування нової «коаліції національної стійкості» у Верховній Раді та відповідного «уряду національної стійкості без партійних квот і кулуарних домовленостей».

Про це йдеться у заяві представників фракції, яку оприлюднив нардеп від Слуги народу Микита Потураєв «у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП». У заяві зазначено, що нардепи від фракції усвідомлюють «значне посилення загрози для існування Української держави внаслідок викриття масштабних корупційних оборудок на найвищих щаблях державного управління». Вони також констатують «кризу довіри до ключових інститутів влади».

Нагадаймо, раніше стало відомо, що «смотрящі» керували «Енергоатомом»: викрито кричущу корупцію на $200-мільярдному стратегічному підприємстві.