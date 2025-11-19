Умєров повертається в Україну, – експерт

Секретар РНБО Рустем Умєров повернеться в Україну найближчим часом, антикорупційні органи не вважають його пріоритетною ціллю.

Йому вдалось довести, що не він був головним бенефіціаром масштабних розкрадань.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише політичний експерт Віктор Таран, зазначаючи, що поспішний виїзд Умєрова з України був наслідком політичної напруги, створеної керівником ОП Андрієм Єрмаком.

За словами Тарана, «складається враження, що Єрмак, якого в НАБУ називають “Алі-Баба”, намагається повністю або частково перекласти відповідальність за власні оборудки на інших чиновників».

Експерт вказує, що на тлі повідомлень про початок слідчих дій, обшуків та можливий виклик на допит, Умєров міг побоюватися, що стане зручним фігурантом у рамках внутрішньополітичних ігор довкола великих корупційних схем.

Водночас після візиту до США він отримав сигнал, що не перебуває у фокусі антикорупційного слідства і може безпечно повернутися.

За інформацією Тарана, Умєрову вдалося переконати міжнародних партнерів, що він не є ключовою фігурою розкрадань, а слідство в Україні зосереджене на масштабніших порушеннях, передусім в енергетичному секторі.

«Є реальні шанси, що Умєров повернеться й продовжить виконувати обов’язки, водночас співпрацюючи зі слідством», – підсумував експерт.

