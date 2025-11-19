Вибухи по всій країні: РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА, у Харкові дрони влучили у багатоповерхівку та медзаклад

У ніч проти середи, 19 листопада, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. По всій країні була оголошена повітряна тривога. Особливо потужного удару зазнав Харків, інформує Завтра.UA.

Масована атака на Харків: 32 постраждалих, влучання у багатоповерхівку та медзаклад

У ніч проти 19 листопада російська армія атакувала Харків 19 безпілотниками типу “Герань-2” (за іншими даними – 11 БПЛА). Вибухи пролунали у Слобідському та Основ’янському районах міста, спричинивши значні руйнування та жертви серед цивільного населення.

За останньою інформацією, внаслідок удару постраждали 32 людини, серед яких 9-річна та 13-річна дитина, а також 18-річна дівчина. Шістьох постраждалих госпіталізовано. У 9-річної дівчинки діагностовано гостру реакцію на стрес.

Мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про такі наслідки атаки:

Влучання у багатоповерхівку: Один із “Шахедів” поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі. На місці влучання виникла пожежа. З пошкодженого під’їзду було евакуйовано 22 людини.

Один із “Шахедів” поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі. На місці влучання виникла пожежа. З пошкодженого під’їзду було евакуйовано 22 людини. Влучання біля медзакладу: Зафіксовано влучання поблизу одного з медичних закладів міста. Попередньо є інформація про пораненого лікаря, пошкодження самої будівлі та автомобілів.

Зафіксовано влучання поблизу одного з медичних закладів міста. Попередньо є інформація про пораненого лікаря, пошкодження самої будівлі та автомобілів. Інші руйнування: Ударом пошкоджено щонайменше десять автомобілів, виникло займання гаражів і даху офісної будівлі. Значних руйнувань зазнав супермаркет, а один із “прильотів” припав на подвір’я школи.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Ракетна небезпека по всій країні

Крім масованої атаки БПЛА, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ракетних ударів.

Близько 05:25 моніторингові канали повідомили про зліт кількох бортів МіГ-31К, які є носіями ракет “Кинджал”.

Повідомлялося також про пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Близько 06:26 ракети фіксувалися на заході Полтавщини та сході Черкащини, курс — південний.

Близько 5:50 у Бурштині на Івано-Франківщині двічі було чутно звуки вибухів.

Рух БПЛА територією України

Протягом ночі фіксувався активний рух ударних безпілотників у різних областях:

БПЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, а також з Черкащини курсом на Київщину.

БПЛА у центральній/західній частинах Житомирщини.

БПЛА на півночі/півдні Хмельниччини, на півдні Вінниччини, на півдні Рівненщини.

БПЛА на півночі/заході Тернопільщини та на західні Львівщини.

Повітряну тривогу було оголошено по всій території України.

Раніше стало відомо, що Україна втрачає генерацію кожні 10 днів: чому навіть із захистом світло вимикатимуть всю зиму.