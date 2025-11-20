Корупційний маскарад на кордоні: військовий перевдягав ухилянтів у форму ЗСУ за $10 000

Співробітники Державної прикордонної служби та Державного бюро розслідувань (ДБР) на Закарпатті ліквідували нову, зухвалу схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, інформує Завтра.UA. Організатором виявився військовослужбовець, який маскував своїх “клієнтів” під чинних службовців.

Корупція на місці: військовий у змові з колегами

Як повідомили у Мукачівському прикордонному загоні, спробу незаконного перетину кордону викрили працівники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з ДБР. Організатором схеми став військовослужбовець однієї з силових структур.

Посадовець розробив цинічний план: двох військовозобов’язаних чоловіків, жителів Київщини та Львівщини, які бажали незаконно потрапити до ЄС, він перевдягнув у військову форму. У змові зі своїми колегами, використовуючи службовий транспорт, він доправив “ухилянтів” безпосередньо у прикордоння, імітуючи службове пересування.

“Ціна питання”: 10 тисяч доларів за спробу втечі

Після прибуття у прикордонну зону, за допомогою місцевих мешканців, перевдягнені військовозобов’язані планували в обхід пунктів пропуску дістатися Румунії.

Проте за 400 метрів до лінії кордону їх затримав прикордонний наряд відділення «Хижа» спільно з оперативниками відділу «Дякове» Мукачівського прикордонного загону.

Затримані зізналися, що за “трансфер” кожен із них мав заплатити по 10 тисяч доларів США. Таким чином, загальна сума хабаря за незаконне переправлення становила 20 тисяч доларів.

Підозра та слідство тривають

Наразі організатора цієї протиправної діяльності та двох його поплічників затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Слідство триває, встановлюються всі обставини та можлива причетність інших осіб до цієї корупційної схеми.

Раніше стало відомо про корупцію у РТЦК: затримано осіб, що “торгували” зняттям з розшуку в “Оберегу”.