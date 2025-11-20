“Сховати ТЕЦ у бетон неможливо”: киян попередили про ризик тривалих відключень світла та тепла цієї зими

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що в разі нових російських обстрілів Києву загрожують тривалі відключення не лише електроенергії, а й тепла. Чиновник пояснив, що створити альтернативну підземну енергетичну систему для столиці чи заховати теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у бетон — неможливо, інформує Завтра.UA.

Слова Пантелєєва прозвучали в інтерв’ю hromadske, на тлі посилення атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, зокрема й сьогоднішнього масованого обстрілу.

Запобігання колапсу: Київ готується до найгіршого

Петро Пантелєєв зазначив, що ситуація з відключеннями цієї зими залишатиметься нестабільною: «Зараз ми живемо в графіках погодинних відключень. У міру відновлення ситуація буде йти на краще. У разі якихось додаткових обстрілів — ситуація може змінюватися на гірше. У такій парадигмі ми і будемо жити цю зиму. Тобто можуть бути тривалі періоди відключення електроенергії, можливо, і тепла — ми повинні до цього готуватися. Така зараз наша реальність».

Водночас він запевнив, що місто готується до найгіршого сценарію в міру можливостей. Серед заходів, що вживаються:

Підготовка майже 300 генераторів різної потужності.

Збільшення кількості пересувних котелень, які підключаються до лікарень (до кінця року їх буде 70).

Запуск протягом листопада — грудня шести із семи куплених газопоршневих установок для резервного живлення критичної інфраструктури.

«Усі заходи спрямовані на те, щоб забезпечити безперебійне живлення або теплопостачання саме ключових об’єктів», — підкреслив чиновник.

Нереальні фантазії: чому неможливо повністю захистити енергосистему

Заступник голови КМДА розвіяв ілюзії щодо можливості створення альтернативної системи енергетики, здатної живити все місто.

«Якби в нас у місті була ще одна система енергетики підземна — це ж зі сфери фантастики, розумієте? У нас місто споживає 1,3 ГВт електроенергії, тобто ще треба було б десь 15 електростанцій під землею», — пояснив він.

Пантелєєв також прямо заявив про неможливість повноцінного захисту теплоелектроцентралей від російських ударів.

«Сховати ТЕЦ у бетон — нереально. І про це треба говорити чесно. Третій [рівень захисту] на кшталт захисного “саркофага” існує тільки теоретично. Певні об’єкти захистити так, щоб їх не можна було вразити, — неможливо. Ми вже теж звернулися до міністерств, щоб людей не вводили в оману. Тому що ТЕЦ просто неможливо захистити захистом другого рівня», — додав він.

Атаки Росії на енергетику

Нагадаймо, нещодавні масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру в ніч на 10 жовтня призвели до часткового відключення світла і води в столиці та порушення роботи метро. Сьогодні Росія знову масовано атакувала Україну, цілячись, зокрема, по енергетиці (зокрема, повідомлялося про удари дронів та ракет по Бурштинській ТЕС). Внаслідок ударів у кількох областях запроваджено аварійні відключення.