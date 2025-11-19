Від Харкова до Львова: РФ перенесла акцент ракетної атаки на Захід, Тернопіль зазнав прямого влучання у багатоповерхівку, є загиблі

Сьогодні вночі та вранці Російська Федерація здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши рої ударних БПЛА, крилаті ракети «Калібр» та гіперзвукові «Кинджали», а також задіявши стратегічну авіацію. Після масштабних ударів по Харкову, акцент змістився на західні регіони країни, інформує Завтра.UA.

Ситуація в Тернополі

Тернопіль став однією з головних цілей атаки. У місті зафіксовано приліт, наслідком якого стало серйозне руйнування житлового фонду та сильна пожежа.

Руйнування: Унаслідок ракетного удару зазнала значних пошкоджень багатоповерхівка. За попередніми даними, повністю знищено щонайменше три верхні поверхи житлового будинку.

Унаслідок ракетного удару зазнала значних пошкоджень багатоповерхівка. За попередніми даними, повністю знищено щонайменше три верхні поверхи житлового будинку. Наслідки: Над районом прильоту стоїть густий чорний дим. Наразі відомо про дев’ять загиблих у місті, цю інформацію підтверджує Суспільне.

Над районом прильоту стоїть густий чорний дим. Наразі відомо про у місті, цю інформацію підтверджує Суспільне. Офіційна реакція: Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що ворог вдарив по місту ракетами та «Шахедами», пошкоджено житлові будинки та будівлі. Він підтвердив наявність постраждалих. На місці працюють всі відповідні служби, триває рятувальна операція.

Атака на інші регіони

Комбінована атака охопила низку областей, включаючи об’єкти енергетичної інфраструктури:

Харків: Місто пережило масштабну атаку дронами. Повідомляється про близько 40 постраждалих , серед яких є діти. Пошкоджено лікарню, житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Місто пережило масштабну атаку дронами. Повідомляється про близько , серед яких є діти. Пошкоджено лікарню, житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Львів: Близько 8 ракет рухалися курсом на місто, де вже було чути вибухи. Атаки дронами та ракетами спричинили перебої з електропостачанням.

Близько 8 ракет рухалися курсом на місто, де вже було чути вибухи. Атаки дронами та ракетами спричинили перебої з електропостачанням. Енергетика: Повідомлялося про удари дронів та ракет по Бурштинській ТЕС . Загалом внаслідок ударів по енергетиці в кількох областях запроваджено аварійні відключення.

Повідомлялося про удари дронів та ракет по . Загалом внаслідок ударів по енергетиці в кількох областях запроваджено аварійні відключення. Інші регіони: Також надходила інформація про вибухи на Хмельниччині, Івано-Франківщині та у Дніпрі.

Триває збір та уточнення інформації про наслідки нічної та ранкової атаки.

Раніше стало відомо, що США та РФ таємно розробляють новий план припинення війни в Україні.