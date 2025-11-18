Скандал на 210 мільйонів: поки ЗАЕС в окупації, “Енергоатом” витрачав кошти на харчування та корм для риб

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” у 2022 році проводила закупівлі для Запорізької атомної електростанції, яка на той момент вже перебувала під російською окупацією. Загальна сума витрат склала 210 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

Викриття під час засідання ТСК

Про цю інформацію повідомив народний депутат Володимир Ар’єв під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради.

“Із 15 березня по 25 серпня 2022 року “Енергоатом” проводив закупівлі для окупованої Запорізької АЕС. Зокрема, там були 210 млн грн на харчування, на їдальню”, – заявив Ар’єв.

Крім того, за словами нардепа, кошти також витрачалися на корм для риб, що утримуються на ЗАЕС.

Реакція Енергоатому на запит

Володимир Ар’єв направив відповідний запит до “Енергоатому”. У відповідь на це, компанія звинуватила його в тому, що “медійний розголос навколо закупівель для Запорізької АЕС становить загрозу для енергетичної стійкості держави під час підготовки до опалювального сезону у воєнний час”.

Засідання ТСК: розбір польотів

Тимчасова слідча комісія ВР з питань економічної безпеки на засіданні розбирала так звані “плівки Міндича”. За словами Ар’єва, представники виконавчої влади, “Енергоатому” та підлеглі Офісу Президента правоохоронці виглядали “переважно жалюгідно”, а їхні відповіді були “кволі” або “відверто хамські”.

Наприклад, голова Держфінмоніторингу та фігурант іншого розслідування НАБУ Філіп Пронін заявив, що в перерахуваннях мільйонів за кордон не побачив нічого підозрілого. Нардепи розкритикували дії Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів, ДБР, “Енергоатому” та Прокуратури.

Деякі високопосадовці на засідання не з’явилися, зокрема, прем’єрка Свириденко та двоє міністрів.

Раніше стало відомо, що «смотрящі» керували «Енергоатомом»: викрито кричущу корупцію на $200-мільярдному стратегічному підприємстві.