Викрито схему для ухилянтів з ТікТоку: київські ділки обіцяли “квиток” до Румунії за $6500

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру двом мешканцям столиці, 24 та 25 років, які організували схему незаконного перетину державного кордону для військовозобов’язаних. Особливістю їхньої діяльності була активна реклама “послуг” у соціальній мережі ТікТок, інформує Завтра.UA.

Реклама “безпечного” маршруту до Румунії

Один із підозрюваних, який позиціонував себе як блогер, використовував ТікТок для просування своїх послуг. У відеороликах він детально розповідав, як військовозобов’язані можуть перетнути кордон на Закарпатті та потрапити до Румунії, “оминаючи всі блокпости”. За таку “допомогу” ділки вимагали $6500.

“Онлайн-супровід” і передача інструкцій

За вказану суму блогер надсилав клієнтам карту маршруту, детальні інструктажі та гарантував супровід онлайн протягом усього шляху. Зустрічі з клієнтами та безпосереднє отримання грошей забезпечував інший учасник схеми.

Викриття та підозра

Схему було викрито правоохоронцями. Одного з організаторів затримали під час отримання коштів. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що прикордонник на Одещині перетворив державний кордон на приватний “бізнес-маршрут” для ухилянтів.