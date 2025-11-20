«Загроза ближча, ніж здається»: Німеччина готується до оборони Берліна проти можливого нападу РФ

Німеччина посилює підготовку до можливого загострення безпекової ситуації в Європі. Як повідомляє Der Tagesspiegel, батальйон охорони бундесверу провів масштабні нічні тактичні навчання у тунелях берлінського метро, інформує Завтра.UA.

Навчання відбувалися на тлі нещодавніх попереджень міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який заявив, що ризик прямої атаки Росії може реалізуватися значно раніше, ніж це прогнозувалося раніше.

Тиждень інтенсивних маневрів у столиці

Протягом тижня військові відпрацьовували комплекс дій у разі найгіршого сценарію розвитку подій. Серед них:

захист федерального уряду ,

, бойові дії проти умовних диверсійних груп ,

, евакуація поранених ,

, робота в умовах мінімальної видимості та обмеженого простору, характерного для підземних тунелів метро.

«Підготовка до найгіршого сценарію»

Підполковник Майк Тайхгребер, командир батальйону охорони, наголосив, що мета навчань — сформувати чіткі алгоритми дій у разі, якщо Німеччина опиниться перед прямою воєнною загрозою.

«Ми тренуємо те, що може стати найгіршим сценарієм. І ми повинні бути готові», — заявив він.

Проведення навчань у цивільній інфраструктурі Берліна стало одним із найпомітніших сигналів готовності країни до можливої ескалації з боку Росії.

