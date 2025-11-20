Новий етап переговорів в обхід України: Трамп схвалив секретний 28-пунктний план

Президент США Дональд Трамп затвердив проєкт мирної угоди між Росією та Україною, що містить 28 пунктів і був підготовлений американською адміністрацією у співпраці з російськими представниками без участі української сторони. Про це повідомляє NBC News із посиланням на високопоставлених чиновників, інформує Завтра.UA.

План готували «в тіні»: Україну не залучили

За даними джерел, Київ не брав участі у формуванні документа. Українських посадовців лише «поінформували про загальні контури», але не запросили надати пропозиції чи зауваження.

У розробці плану брали участь:

спецпосланець Трампа Стів Віткофф

віцепрезидент Джей Ді Венс

держсекретар Марко Рубіо

зять президента Джаред Кушнер

План також обговорювали з російським послом Кирилом Дмитрієвим.

Вашингтон: документ має забезпечити гарантії безпеки обом сторонам

За словами американського високопосадовця, 28-пунктний план «орієнтований на надання гарантій безпеки Україні та Росії для досягнення тривалого миру». Деталі документу не розкриваються, оскільки він ще перебуває у стадії переговорів.

Марко Рубіо заявив, що «досягнення міцного миру вимагатиме складних, але необхідних поступок від обох сторін».

Американська делегація в Києві: від ППО до «перезапуску переговорів»

У середу до Києва прибула делегація армії США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом та генералом Ренді Джорджем.

Місія мала дві цілі:

Обговорити військову стратегію та нові технології, включаючи ППО на тлі масованих російських атак. Допомогти відродити мирний процес, який Білий дім називає «планом з перезапуску переговорів».

Попри це, Кремль одразу дистанціювався, заявивши, що «не планує» зустрічей з американською делегацією.

Україна вважає час запуску плану невипадковим

Джерело, близьке до українського уряду повідомило, що в Києві пов’язують появу мирної ініціативи з корупційним скандалом у владних структурах:

«Це схоже на спробу Кремля скористатися потенційно ослабленою українською владою».

Європейські чиновники також підтвердили, що Україна не отримувала деталізованого брифінгу щодо плану.

Реакція США: навіть союзники Трампа були не в курсі

Сенатор Ліндсі Грем заявив журналістам NBC News, що нічого не знав про план:

«Я сподіваюся, що жодного такого плану немає — жоден не працюватиме, доки Путін не повірить, що ми серйозно налаштовані продовжувати допомагати Україні».

На фоні масованих атак РФ та загибелі мирних жителів

Делегація США прибула до Києва за кілька годин після чергових масштабних російських ударів:

25 загиблих у Тернополі, серед них троє дітей

66 поранених

понад 470 дронів і 48 ракет , випущених Росією по українських містах

і , випущених Росією по українських містах пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура у 7 областях

екстрені відключення світла по країні

Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії та збільшити поставки ППО.

Позиція Росії: умови Кремля незмінні

Москва продовжує вимагати:

обмеження українських Збройних сил

заборони вступу України до НАТО

заборони присутності іноземних військ

Попередні ініціативи Віткоффа Київ відкидав як такі, що надто вигідні Москві.

Нагадаймо, раніше Трамп відправив до Києва найвищих посадовців Пентагону для відновлення діалогу з Росією, пізніше стало відомо, що США і Росія домовляються про майбутнє України без України: опубліковано контроверсійні деталі плану.