Залізничне пекло в Чехії: експрес протаранив поїзд, 40 поранених

Сьогодні рано вранці на колії між Зліві та Дівчіце у Чесько-Будейовицькому краї зіткнувся експрес-поїзд із пасажирським поїздом. Внаслідок аварії поранення отримали кілька десятків людей – загалом близько 40 постраждалих, інформує Завтра.UA.

Лікарня Чесько-Будейовицького краю після аварії госпіталізувала п’ятьох людей, які отримали тяжкі травми. Речниця лікарні Іва Новакова повідомила ČTK, що це остаточна кількість тяжко травмованих у цій аварії. Постраждалих також доставляють до лікарень у Пісеку, Страконіце та Прахатицях. Про це пише Radio Prague International.

Причина зіткнення невідома

Причина аварії наразі невідома, її розслідують залізничні інспектори на місці.

ServerZdopravy.cz повідомив, що експрес, ймовірно, проїхав повз сигнал, що забороняє рух. Однак Генеральний інспектор залізниць Ян Кучера заявив Чеському телебаченню, що не робитиме припущень, і що причини покаже розслідування.

Він також додав, що колія на півдні Чехії, де зіткнулися поїзди, не обладнана сучасною системою безпеки ETCS.

Поліція провела тест на алкоголь, який підтвердив відсутність алкоголю в обох машиністів.

Розгорнуто інфолінії для родичів

У зв’язку з інцидентом, південночеські пожежники створили інфолінію для отримання інформації про пасажирів після зіткнення поїзда.

Крім того, поліція запустила кризову лінію. Вона призначена для надання психологічної допомоги та інформації потерпілим в аварії та їхнім родичам. Про це повідомляють екстрені служби у мережі X.

