Гроші – на Bitcoin, будинок – на маму: як топ-чиновник ДМС приховав 83 мільйони

Справа про кричущу корупцію та незаконне збагачення екскерівника підрозділу Державної міграційної служби на Одещині передана до суду. Посадовця звинувачують у тому, що він умисно приховав у своїй декларації майно на понад 83 мільйони гривень. Це є вражаючим свідченням зловживання владою, адже людина з офіційною зарплатою у 28 тисяч гривень на місяць змогла накопичити статки, що обчислюються десятками мільйонів, інформує Завтра.UA.

Мільйонні статки при зарплаті у 28 тисяч

Розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) виявило значний дисбаланс між офіційними доходами посадовця та його фактичними статками. Як повідомляється, чиновник, отримуючи щомісячну заробітну плату близько 28 тисяч гривень, зумів “нажити” майна майже на сто мільйонів гривень. Це стало акцентом у справі, що розкриває ознаки системної корупції.

Приховані активи та елітний автопарк

За даними слідства, декларуючи майно за 2023 рік, експосадовець умисно приховав низку цінних активів своєї родини. Серед незадекларованого майна:

Житловий будинок у центрі Одеси площею 200,5 кв. м із земельною ділянкою (орієнтовна вартість понад 7 млн грн), зареєстрований на матір неповнолітніх дітей декларанта.

Автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, оформлений на матір посадовця.

Інше цінне майно та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.

Загальна різниця між задекларованими та реальними даними становить понад 83 мільйони гривень.

Вигаданий Bitcoin для маскування

Окрім приховування реального майна, слідство встановило факт внесення до декларації неправдивих даних з метою штучного завищення задекларованих активів. Посадовець вказав у документі вигадане володіння криптовалютою Bitcoin вартістю майже 58 мільйонів гривень. Ймовірно, це було зроблено для того, щоб у подальшому легалізувати або виправдати походження незадекларованих коштів.

Екскерівнику підрозділу ГУ ДМС в Одеській області інкримінують порушення за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення недостовірних відомостей до декларації). Під час розслідування його звільнили з посади. У травні цього року прокурори повідомили йому про підозру, і тепер справа передана на розгляд до суду.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що 88 млн з бюджету Міграційної служби “розчинилися” у кишенях екс-керівництва та російського бізнесмена.