Корупційний бізнес на війні: на Сумщині викрито схему втечі ухилянтів за кордон

Правоохоронці Сумщини викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, 54-річна жителька Сумського району організувала злочинний канал втечі ухилянтів до Словаччини, використовуючи нелегальні маршрути поза офіційними пунктами пропускуі, інформує Завтра.UA.

Прокуратура вже повідомила їй про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, що передбачає до 9 років позбавлення волі.

7000 доларів за “вихід” із країни

За інформацією слідства, уродженка Закарпаття активно використовувала свої місцеві зв’язки, щоб налагодити «прибутковий бізнес» на тлі повномасштабної війни.

Потенційних клієнтів — чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації, — вона шукала серед знайомих на Сумщині. Жінка пропонувала «допомогу» у незаконному перетині кордону зі Словаччиною за 7000 доларів США з людини.

Затримання під час отримання 14 тисяч

Оперативники затримали підозрювану саме в момент, коли вона отримувала 14 000 доларів від двох охочих втекти з країни. Гроші вилучено, жінка наразі перебуває під слідством.

Міжвідомча операція

Викриття схеми стало можливим завдяки спільній роботі:

Головного оперативно-розшукового відділу 5-го прикордонного загону ДПСУ,

слідчих ГУНП у Сумській області,

Управління міграційної поліції,

прокуратури Сумської області.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують можливих співучасників та інших ухилянтів, які могли скористатися каналом.

Нагадаймо, раніше було викрито схему для ухилянтів з ТікТоку: київські ділки обіцяли “квиток” до Румунії за $6500.