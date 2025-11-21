Трамп пропонує «АнтиПутінський щит» для України

Мирний план Дональда Трампа, який нинішня адміністрація США готує як основу для можливих переговорів щодо завершення війни, передбачає вперше для колишнього президента надання Україні гарантій безпеки, змодельованих за зразком статті 5 НАТО. Про це повідомляє Axios, посилаючись на отриманий проект документа, інформує Завтра.UA.
Гарантії безпеки як ключовий елемент плану
У документі зазначено, що будь-яка атака Росії на Україну розглядатиметься як загроза для всієї трансатлантичної спільноти. Це означає, що США та європейські союзники зобов’язуються реагувати на таку атаку, у тому числі військовими методами.
План містить місця для підписів від:
України, США, ЄС, НАТО та Росії — що вказує на задум оформити формальний багатосторонній документ.
Чому це важливо
За даними Axios, хоча план Трампа вимагає від України складних та болючих компромісів, він вперше включає безпрецедентну обіцянку — надати Україні реальні гарантії безпеки. Саме цього Київ домагався на всіх раундах дипломатичних консультацій.
Для президента Володимира Зеленського надійні гарантії безпеки є центральною умовою будь-яких мирних переговорів. Пропозиція Трампа може стати першим випадком, коли США погоджуються закріпити таку формулу у формальному документі.
Десятирічний термін дії та можливість продовження
Окремий додатковий документ, з яким, за даними джерел, ознайомлена Росія, передбачає запровадження гарантій на 10 років із можливістю подальшого продовження.
Такий строк має створити стабільну рамку безпеки, що дозволила б Україні планувати оборону та розвиток у довгостроковій перспективі.
Хто має підписати документ
План розглядається як багатостороння угода, в якій беруть участь:
- Україна,
- США,
- Європейський Союз,
- НАТО,
- Російська Федерація.
Це підкреслює масштабність задуму та спробу створити нову архітектуру безпеки у регіоні.
Як зазначає видання, пропозиція Трампа може стати найбільш радикальною зміною у підході США до війни в Україні — одночасно поєднуючи жорсткі вимоги та найсильніші гарантії, які Вашингтон будь-коли пропонував Києву.