Мир чи примус: США ігнорує “червоні лінії” України, намагаючись завершити війну до нового року

Вашингтон прагне, щоб Київ погодився на запропоновану адміністрацією США угоду з РФ до Дня подяки. Але Україна заявляє про “червоні лінії” і готує контрпропозиції, інформує Завтра.UA.

Тиск на Київ: Дедлайн до Дня подяки

Адміністрація президента США чинить сильний тиск на Україну з метою змусити її підписати “мирну угоду”, розроблену спільно з Російською Федерацією, до четверга, 27 листопада, коли в США відзначається День подяки. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на українських чиновників. Українські співрозмовники FT порівняли ситуацію з тиском, який чинився на Київ перед підписанням угоди про корисні копалини зі США, назвавши це “мінеральна угода 2.0”.

Мирний план із 28 пунктів та “червоні лінії”

За даними видання, “мирний план” складається з 28 пунктів і передбачає “серйозні поступки” з боку Києва, які “порушують червоні лінії України”. Неназвані українські чиновники повідомили, що адміністрація Трампа працює в “агресивному режимі”, щоб завершити війну до кінця року. Та очікує підписання угоди президентом Зеленським наступного тижня. Аби представити її Москві пізніше цього місяця і завершити процес до початку грудня.

Контрпропозиції України

Незважаючи на тиск, представники Офісу президента України заявили, що дотримання встановленого дедлайну є “вкрай малоймовірним”, оскільки низка пунктів угоди є чіткими “червоними лініями” для Києва. Наразі Україна працює над підготовкою зустрічних пропозицій для американської сторони.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американською делегацією 20 листопада заявив, що озвучив українські принципи для досягнення “гідного миру”. І що команди працюватимуть над пропозиціями, “щоб це було по-справжньому”. Також він сподівається найближчим часом обговорити ключові пункти з президентом Дональдом Трампом.

Прогнозується, що українське громадянське суспільство може активно протистояти будь-яким домовленостям, які будуть сприйняті як поступки Росії або капітуляція.

