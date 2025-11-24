Рахунки за світло після блекауту: чому платити доведеться більше

Більшість українців помилково вважають, що заощаджують електроенергію, вимикаючи світло або використовуючи пральні машини на низьких температурах. Насправді, найбільшими “споживачами” енергії в домогосподарствах є опалення, кондиціонери та неефективна побутова техніка. Енергокомпанія YASNO пояснює, чому просте вимкнення світла не гарантує менших рахунків і як правильно економити, інформує Завтра.UA.

Головні споживачі енергії — тепло та холод

До 60% енергії в українських домівках витрачається на обігрівання та охолодження, тоді як на освітлення припадає лише близько 10%. Це означає, що, хоча вимкнення світла є корисним кроком, найбільша економія досягається завдяки розумному використанню опалення, покращеній ізоляції та енергоефективній техніці.

Іншими словами, люди заощаджують на дрібницях, ігноруючи головні статті витрат. Раціональне споживання не вимагає великих інвестицій, а лише зміни звичок.

Різкий стрибок споживання після відновлення живлення

Експерти YASNO наголошують: після відновлення електропостачання багато людей одночасно вмикають потужні прилади, такі як бойлери, обігрівачі чи пральні машини. Це спричиняє різкий стрибок споживання. Через таке пікове навантаження за підсумками місяця витрати на електроенергію можуть залишатися на тому ж рівні, що й у періоди без відключень, або навіть зрости.

Поради для економії електроенергії

Не розміщуйте холодильник або морозильник поруч із плитою чи під прямими сонячними променями. Висока температура змушує їх працювати інтенсивніше.

Регулярно розморожуйте холодильник і морозильник: чим більше льоду накопичується, тим більша витрата енергії.

Відсовуйте холодильник від стіни три-чотири рази на рік та очищайте радіатори від пилу, щоб компресор не працював сильніше.

Очищайте фільтри у пральних та посудомийних машинах для підвищення їхньої ефективності.

Купуйте побутову техніку з високим класом енергоефективності. Прилади класу A споживають до 40% менше електроенергії, ніж аналоги класу D.

Поради для економії теплової енергії

Якщо гаряча вода надходить із бойлера, встановіть водозберігаючу лійку для душу, що зменшить споживання гарячої води.

Зниження температури води в бойлері на 10°C може зекономити до 15% річного споживання енергії.

За можливості замініть старий котел на сучасний конденсаційний, що дозволяє зменшити витрату газу до 20%.

Використовуйте кімнатний термостат, запрограмований на зниження температури вночі або коли вас немає вдома. Зменшення лише на 1°C дозволяє економити до 5% енергії.

Дотримання цих простих правил дозволяє розумно підійти до споживання електроенергії та тепла, що принесе довгострокові переваги та значно зменшить рахунки.

Нагадаймо, раніше киян попередили про ризик тривалих відключень світла та тепла цієї зими.