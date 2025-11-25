На Львівщині викрито масштабну корупційну схему: генерали нажилися на 10 мільйонів, купуючи обладнання для ЗСУ

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) на Львівщині розкрили кримінальну схему, внаслідок якої було розкрадено понад 10 мільйонів гривень, призначених для придбання генераторів для військових частин. В організації цієї масштабної корупційної оборудки підозрюються посадові особи військової частини. Зокрема командир та начальник інженерної служби, а також цивільна особа-підприємиця, інформує Завтра.UA.

Привласнення понад 10 мільйонів гривень

Слідство встановило, що посадові особи однієї з військових частин Львівщини, діючи у змові з приватною підприємницею, уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Однак обладнання було придбане за значно завищеною ціною.

Реальна ринкова вартість цих генераторів складала близько 7 мільйонів гривень. Натомість, фігуранти оборудки закупили їх за понад 17 мільйонів гривень, що у 2,5 рази перевищує справжню ціну. Різниця в сумі 10,2 мільйона гривень була безпідставно перерахована постачальнику.

Легалізація та розподіл незаконних коштів

Привласнені державні кошти надалі були “проведені” через низку підставних фірм для маскування їхнього походження та розподілені між усіма учасниками злочинної схеми. Таким чином, замість того, щоб служити військовим, ці кошти осіли у кишенях корупціонерів.

Підозри, запобіжний захід та відсторонення від посад

За результатами розслідування, про підозру у вчиненні злочину повідомлено командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній особі, яка допомагала реалізувати схему. Усіх трьох підозрюють за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Військовослужбовців також було відсторонено від займаних посад. ДБР наразі вживає всіх необхідних заходів для повного відшкодування державі завданих збитків.

Нагадаймо, раніше стало відомо про «дров’яний» мільйон: митниця проспала 17 вагонів елітної сосни, хто «кришував» схему.