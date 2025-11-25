Оточення Зеленського “ховає” його від Трампа

Щоб не нашкодити крихкому прогресу, досягнутому під час переговорів у Женеві, та уникнути конфлікту з Дональдом Трампом, Президенту України Володимиру Зеленському порадили не відвідувати Вашингтон цього тижня. Деякі особи з його найближчого оточення вважають, що відкладення зустрічі зі спікером Білого дому є необхідним кроком для збереження позитивної динаміки переговорного процесу. Про це повідомляє Financial Times, інформує Завтра.UA.

Консультації щодо поїздки

Видання зазначає, що наразі незрозуміло, чи захоче Трамп, щоб Зеленський підписав мирну угоду, яку обговорювали в Женеві. Щоб уникнути можливих непорозумінь, які могли б загальмувати переговорний процес, Президенту України було рекомендовано відкласти візит.

Новий мирний план із 19 пунктів

23 листопада в Женеві (Швейцарія) відбулися переговори делегацій США та України щодо мирного плану для завершення війни. У спільній заяві країн йдеться про те, що делегації підготували оновлений рамковий документ щодо мирного врегулювання.

За даними видання, сторони погодили більшість із 28 пунктів, скоригувавши значну частину, та скоротили їх до 19. Однак найважливіші та найбільш спірні питання, зокрема щодо територій і членства в НАТО, залишили на погодження президентам.

Наступні кроки

FT також зазначає, що Вашингтон тепер має вирішити, як і коли представити проєкт мирної угоди Росії. Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не отримувала офіційної інформації після переговорів української та американської делегацій у Женеві.

Раніше стало відомо, що Трамп шантажує Україну.