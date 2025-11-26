Від фальшивого опікунства до “хвороб” на замовлення: знешкоджено “корупційний конвеєр” для ухилянтів

Служба безпеки України та Національна поліція продовжують системну боротьбу з корупцією, яка процвітає на тлі мобілізації. Правоохоронці знешкодили чотири нові, цинічні схеми незаконного ухилення від військової служби та викрили сімох організаторів, інформує Завтра.UA. Ці корупційні оборудки діяли в столиці та західних регіонах України, використовуючи службове становище та підроблені документи для нелегального збагачення.

Ціна ухилення та корупційні механізми

Ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за суми від 2 до 13 тисяч доларів США. Незаконні послуги включали оформлення фіктивних документів, що надають право на відстрочку, або організацію нелегального перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Організатори схем, серед яких були й службові особи, використовували підроблені медичні діагнози, фіктивне опікунство та інші корупційні лазівки.

Викриття схем у регіонах: від Києва до Закарпаття

Київ: фіктивне опікунство через лікаря. У столиці підозру отримав 44-річний чоловік, який, використовуючи знайомства серед медиків, організовував призовникам фальшиве опікунство над літніми особами. Його та спільнока затримали під час отримання неправомірної вигоди.

У столиці підозру отримав 44-річний чоловік, який, використовуючи знайомства серед медиків, організовував призовникам фальшиве опікунство над літніми особами. Його та спільнока затримали під час отримання неправомірної вигоди. Закарпаття: підробка діагнозів. На Закарпатті викрито двох фігурантів: рецидивіста, раніше судимого за наркозлочин, та його спільника – лікаря-інфекціоніста. Останній систематично підробляв діагнози, видаючи фіктивні довідки про наявність «важких хвороб», що давали б право на відстрочку.

На Закарпатті викрито двох фігурантів: рецидивіста, раніше судимого за наркозлочин, та його спільника – лікаря-інфекціоніста. Останній систематично підробляв діагнози, видаючи фіктивні довідки про наявність «важких хвороб», що давали б право на відстрочку. Львівщина: інвалідність за хабар та нелегальний трансфер. У Львівській області затримано членкиню експертної комісії оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК). За хабарі вона сприяла незаконному продовженню групи інвалідності, що є підставою для виїзду за кордон. Крім того, у цьому ж регіоні затримали двох ділків, які організували «трансфер» військовозобов’язаних до країн ЄС, оминаючи офіційні пункти пропуску. Зловмисників затримали «на гарячому» під час передачі грошей.

Правова відповідальність та наслідки

За результатами викриттів сімом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, що стосуються як незаконного переправлення осіб через кордон, так і корупційних злочинів:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

чч. 1, 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва відповідних прокуратур.

