Викрило “зимову” схему: чиновники нажилися на 140 мільйонах, залишивши Селидове та Святогірськ без тепла і води

Керівник Департаменту ЖКГ Донецької ОДА та його спільники опинилися в центрі гучного корупційного скандалу. НАБУ і САП викрили цю організовану групу у заволодінні понад 140 мільйонами гривень, призначених для життєво необхідного відновлення опалення та водопостачання у трьох прифронтових містах, інформує Завтра.UA.

Схема розкрадання на модульних котельнях

За даними слідства, навесні 2023 року учасники групи визначили об’єкти для відновлення за бюджетні кошти. Вони штучно завищили вартість обладнання та робіт, імітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, якою фактично керував однокласник чиновника.

Попри відсутність необхідної проєктної документації, з цією фірмою уклали контракт на понад 200 мільйонів гривень для постачання та підключення семи модульних котелень у містах Селидове й Українськ. Хоча котельні доставили, лише дві з них були підключені, але й вони не запрацювали через наявні недоліки.

Фіктивне відновлення водопостачання у Святогірську

Наступний етап злочинної схеми був реалізований у Святогірську під виглядом відновлення систем водопостачання та водовідведення. Згідно з укладеними договорами, гроші перераховувались за роботи, які або взагалі не виконувались, або проводились “кустарним” методом — без відповідних дозволів, проєктів і з грубими порушеннями будівельних норм.

Для приховування злочину учасники групи підробляли акти виконаних робіт, безпідставно продовжували терміни договорів і чинили тиск на керівників комунальних підприємств, щоб ті взяли об’єкти на баланс.

Наслідки та оголошення підозри

У результаті цих протиправних дій держава зазнала збитків на суму понад 140 мільйонів гривень, які були привласнені зловмисниками. Найбільш трагічний наслідок — мешканці прифронтових міст залишилися взимку без життєво необхідного опалення та питної води.

Наразі про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою) повідомлено п’ятьом учасникам оборудки. Організаторів злочинної групи — колишнього керівника департаменту та його однокласника — затримано.

