Київ отримає $8,2 мільярда в обмін на обіцянки реформ

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленостей на рівні персоналу про нову чотирирічну програму підтримки загальним обсягом $8,2 млрд. Ця домовленість стала результатом тижня активної роботи місії МВФ на чолі з керівником місії паном Гевіном Греєм у Києві. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Завтра.UA.

Три ключові акценти співпраці з МВФ

Юлія Свириденко виділила три важливі моменти, які стосуються співпраці України з Міжнародним валютним фондом:

Підтвердження стійкості економіки. МВФ підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка продовжує функціонувати, а Україна демонструє здатність управляти ризиками та зберігати стабільність у найскладніших умовах. Підготовка бюджету-2026. Уряд підготував проєкт бюджету на 2026 рік відповідно до рамки нової програми МВФ, зробивши акцент на ефективності витрат кожної гривні. Уряд розраховує на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту державного бюджету в цілому. Продовження курсу на реформи. Україна зберігає незмінний курс на реформи. Основні пріоритети включають макроекономічну стабільність, боргову стійкість, прозорість та сильні інституції. Уряд готовий і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема, триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах та продовжується конкурс на посаду керівника митниці.

Подяка та очікування

Прем’єр-міністр висловила подяку команді МВФ за підтримку, яку вони надавали протягом усіх років повномасштабного вторгнення. Вона підтвердила, що Україна очікує на остаточне затвердження програми Виконавчою радою МВФ.

