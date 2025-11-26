Грошовий дедлайн для Києва: ЄС терміново шукає “План Б” для України

Країни ЄС шукають терміновий план Б для фінансування України. Чиновники розглядають можливість отримання перехідного кредиту ЄС, щоб допомогти Києву залишитися на плаву, якщо не зможуть вчасно домовитися про використання заморожених державних активів Москви, інформує Завтра.UA.

Європейські країни розробляють надзвичайний “план Б” для фінансування України, щоб запобігти дефіциту коштів у Києва на початку наступного року. Це станеться у випадку, якщо лідери Європейського Союзу не зможуть вчасно досягти згоди щодо використання заморожених активів Росії для фінансування воєнних зусиль Києва, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Наразі питання про долю російських активів набуло нової актуальності, оскільки мирні переговори активізуються, а в України закінчуються кошти.

План використання заморожених резервів Москви для надання Україні “репараційного кредиту” у розмірі 140 мільярдів євро зіткнувся з жорстким опором з боку Барта де Вевера, прем’єр-міністра Бельгії, де зберігається значна частина цих коштів.

Невирішені питання Бельгії

Попри інтенсивні переговори між Бельгією та Європейською комісією, Барт де Вевер все ще висловлює занепокоєння щодо юридичної відповідальності та ризику помсти з боку Москви, якщо російські кошти будуть використані для отримання кредиту.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн очікує, що її посадовці представлять проєкт юридичного тексту щодо репараційної позики протягом декількох днів, оскільки імпульс до пошуку рішення зростає. “Наступним кроком є ​​те, що Комісія готова представити юридичний текст”, – сказала фон дер Ляєн законодавцям у Страсбурзі в середу.

Пошук альтернатив на випадок затримки

Політичні експерти в Брюсселі вже розглядають питання, як допомогти Україні, якщо пропозиція щодо репараційного кредиту не буде узгоджена до саміту лідерів ЄС 18 грудня.

Один із варіантів, який набирає підтримки, — це “перехідний” кредит, фінансований за рахунок позик ЄС. Це допоможе Україні залишатися на плаву протягом перших місяців 2026 року, надаючи більше часу для оформлення повного репараційного кредиту з використанням російських активів.

Двоє дипломатів припускають, що Україну можуть попросити повернути ЄС початковий перехідний кредит після отримання фінансування з довгострокової репараційної позики. Як альтернатива, довгострокове рішення може передбачати поєднання репараційної позики та спільних запозичень ЄС.

“Я не бачу жодного сценарію, за якого європейські платники податків сплачуватимуть рахунки”, – наголосила фон дер Ляєн.

Термінова необхідність рішення

Країни, серед яких Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва та Люксембург, наполягають на тому, щоб Комісія досягла прогресу щодо пропозицій фінансування. Комісія гостро усвідомлює необхідність термінового вирішення проблеми, оскільки Київ попереджає про можливий дефіцит коштів на початку наступного року.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники ЄС завершать розробку рішення “найближчими днями”, яке “забезпечить фінансування” та “надасть видимість Україні”.

Перешкоди на шляху до “плану Б”

Попри терміновість, створення перехідного кредиту за допомогою спільних запозичень ЄС стикається з проблемами. Можливо, найбільшою перешкодою є те, що такий вид запозичень вимагатиме одностайної підтримки 27 країн-членів блоку. Угорщина вже давно виступає проти нових заходів щодо допомоги у фінансуванні воєнних зусиль України.

Хоча в довгостроковій перспективі репараційний кредит все ще розглядається як єдиний можливий варіант, дипломати ЄС зазначають: “Ми справді не бачимо жодного іншого можливого варіанту, окрім репараційної позики”.

Нагадаймо, раніше Фіцо заявив, що репараційний кредит від ЄС – це гарантія ще двох років війни в Україні.