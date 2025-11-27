Лояльність важливіша за Київ: чому Гегсет ігнорує війну в Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет відсутній у ключових дипломатичних зусиллях щодо України, але його зосередженість на боротьбі з “культурною війною” та лояльність до Трампа влаштовує Білий дім. Про це пише Politico, інформує Завтра.UA.

Відсутність Гегсета в Києві та мирних зусиллях

Серед високопосадовців національної безпеки, які подорожують світом для досягнення мирної угоди з Україною, бракує міністра оборони Піта Гегсета. Натомість його підлеглий, міністр армії Ден Дрісколл, несподівано опинився в центрі уваги. Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та російськими радниками в Абу-Дабі, просуваючи мирний план президента Дональда Трампа.

Гегсет, колишній ведучий Fox News, який, схоже, більше почувається як вдома, виступаючи проти програм різноманітності (DEI). Він створив собі неортодоксальну політичну нішу. Міністр оборони промовчав про несподівану роль Дрісколла. Натомість заручившись підтримкою прихильників Трампа для санкціонування розслідування щодо сенатора Марка Келлі за його висловлювання про відмову від незаконних наказів.

Культурна війна як пріоритет

Замість дипломатії, керівник Пентагону зосередився на боротьбі з ініціативами різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI) у відомстві. Це, як стверджує високопоставлений чиновник Білого дому, влаштовує президента Трампа. “Президент очікує, що Піт виключить DEI у Пентагоні, що йому досить успішно вдається,” – сказав чиновник.

На відміну від своїх попередників, Гегсет політизував свою посаду, налаштовуючи ворожнечу демократів у соціальних мережах, зустрічаючись із консервативними активістами .Та наповнюючи прес-корпус Пентагону ультраправими веб-сайтами. Це забезпечує йому імідж “сили” та відданості, який цінує адміністрація.

Дипломатію доручили Дрісколлу

Поки Гегсет зайнятий внутрішніми суперечками та нападами на опонентів, Дрісколл став головним переговірником США. Він підштовхує Україну та європейських союзників до прийняття мирної пропозиції Трампа. Білий дім доручив Дрісколлу, який вже планував візит до України для обговорення питань безпілотників, “піти і потім відкрити двері для миру”.

Хоча Гегсет, як повідомляється, “глибоко залучений до всіх питань національної безпеки”, включаючи війну в Україні, його відсутність на передовій дипломатії може бути пов’язана з його незграбністю на закритих зустрічах. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що Гегсету іноді доводиться покладатися на сценарії на дипломатичних зустрічах. Це є неефективним у “динамічній дипломатичній дискусії”.

Невизначеність на посаді

Попри лояльність, перебування Гегсета на посаді все ще непевне. Він продовжує стикатися з наслідками “Signalgate” – інциденту, пов’язаного з ймовірним розголошенням секретної інформації про військові удари США в Ємені в чаті Signal, до якого випадково залучили журналіста. Очікується, що Генеральний інспектор Міністерства оборони незабаром завершить розслідування.

Водночас, Білий дім та союзники стверджують, що Гегсет відіграє ключову роль у чистці військового керівництва, зростаючій ролі Пентагону в безпеці кордонів та реформі закупівель зброї США. Його постійна увага до “поширення повідомлень та донесення плану президента щодо реформування відомства” свідчить про його важливість для внутрішніх цілей адміністрації.

