Схема на 17,1 млн грн: ексдиректор Укрзалізниці створив банду для “ремонту” колійних машин

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які підозрюються у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» на суму 17,1 млн грн. Злочинні дії пов’язані з фіктивним ремонтом колійних машин, інформує Завтра.UA.

Схема розкрадання коштів

Як встановило слідство, організовану групу створив у 2021 році колишній директор підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця». До групи він залучив чинних та колишніх співробітників заводу.

У період із квітня 2021 року до лютого 2022 року керівник групи забезпечив перемогу у закупівлях послуг із ремонту колійних машин заздалегідь визначеним компаніям. Фактично ж, ремонтні роботи не проводилися. Натомість учасники групи підробляли документи, які нібито підтверджували виконання робіт низкою підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Завдані збитки та правова кваліфікація

Внаслідок цих дій «Укрзалізниця» зазнала збитків на загальну суму 17,1 млн грн. Ці кошти були привласнені учасниками злочинної схеми.

Дії чотирьох обвинувачених кваліфіковано за:

ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки);

ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Хід розслідування

Розслідування проводили НАБУ і САП спільно зі СБУ. Про підозру п’ятьом учасникам організованої групи було повідомлено 26 червня 2024 року.

Стосовно одного з підозрюваних вже ухвалено обвинувальний вирок суду на підставі укладеної ним угоди зі слідством.

Зазначається, що злочин вдалося викрити за активного сприяння керівництва АТ «Укрзалізниця».

