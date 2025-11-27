Тиша перед бурею: переговорів із РФ не буде до кінця зими — і це поганий знак

В Україні тиждень — це довгий час. Події, які розпочалися 19 листопада, стрімко перетворилися на один із найбільш тривожних і заплутаних дипломатичних періодів від початку повномаштабної війни. Саме тоді з’явилися перші повідомлення про секретний російсько-американський «мирний план» — документ, який українському суспільству видався не стільки мирною ініціативою, скільки ультиматумом та фактичною вимогою капітуляції. Про це пише The Economist, інформує Завтра.UA.

Женева: екстрене перезавантаження “мирної формули”

До вихідних європейські, українські та американські чиновники вже зібралися в Женеві на терміновий саміт. Мета — спробувати переписати скандальну пропозицію таким чином, щоб вона не суперечила базовим принципам української безпеки. Робота тривала у надзвичайно напруженому режимі, адже перший варіант документа був, за словами дипломатів, «однобічним і небезпечним».

Абу-Дабі: завершення консультацій, але не вирішення

26 листопада американські та російські переговорники завершили черговий етап консультацій — цього разу в Абу-Дабі. Оновлений проєкт документа існує, однак ті, хто знайомий із його змістом, наголошують: він усе ще перебуває у стадії розробки, а кінцевого варіанту немає.

Українська сторона неофіційно дає зрозуміти, що нинішня версія виглядає більш прийнятною. Проте навіть її українські дипломатичні джерела вважають суто теоретичною, адже ніхто не уявляє, що Володимир Путін добровільно погодиться на запропоновані умови.

Процес, що працює не на користь України

За інформацією співрозмовників The Economist, логіка переговорів від самого початку виглядає хибною: вони побудовані не на пошуку компромісу, а на зближенні російських вимог з українськими поступками. Іншими словами — Москва висуває умови, Вашингтон намагається їх «пом’якшити», а Київ вимушений реагувати.

Експерти попереджають: якщо така динаміка збережеться, остаточне рішення майже гарантовано ухвалюватиметься у Кремлі.

Україна попереджає: жодних переговорів до кінця зими

За даними українських джерел, росія не погодиться на жодні реальні переговори до кінця зими. Кремль розраховує на виснаження української енергосистеми та нові територіальні зміни, що можуть посилити його позиції за столом перемовин.

Тому будь-які розмови про «мирний план» зараз, за оцінкою Києва, виглядають не стратегічною ініціативою, а спробою нав’язати Україні невигідні умови до того, як реальна дипломатія стане можливою.

Україна знову опинилась між двома шляхами

Сьогодні Київ стоїть перед черговим історичним роздоріжжям. Останній тиждень трампівської дипломатії показав: Україна може бути одночасно і ближче до миру, і ближче до знищення. Все залежатиме від того, чи дозволять міжнародні партнери Кремлю диктувати правила гри — або ж збережуть принципи, на яких тримався демократичний світ останні десятиліття.

Ситуація залишається невизначеною, а кожен наступний день може змінити хід подій.

