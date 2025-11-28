Кім Чен Ин наказав північнокорейським військовим підривати себе в Україні

Північнокорейські військові використовують історії солдатів, які підірвали себе під час російсько-української війни, як матеріал для ідеологічної обробки. Вони кажуть військам: «Якщо ви віддасте своє життя, то житимете вічно». Згідно з повідомленням джерела Daily NK у північнокорейській армії, нещодавно північнокорейська армія під час політичних занять, що проводяться щонайменше двічі на тиждень, наголошувала на «героїчних заслугах» північнокорейських солдатів, які вирішили підірвати себе у війні проти України, інформує Завтра.UA.

Уроки наголошують на відданості солдатів, які віддали своє життя, виконуючи накази північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Вони також поширюють пропагандистське повідомлення про те, що солдати «досягли рекорду відмінності, який не мають собі рівних навіть російські солдати».

Нове гасло та прославлення смерті

Північнокорейська армія відкрито підкреслює жертви солдатів, висловлюючи свою думку: «Якщо ти віддаси своє життя, ти житимеш вічно». Навіть з’явилося нове гасло — «Давайте вчитися у воїнів, які підірвали себе».

«Метод ідеологічної обробки мало чим відрізняється від минулого. Але в ній чітко наголошуються на таких виразах, як «Ти житимеш вічно, якщо зіткнешся зі смертю», – сказало джерело.

Фактично, північнокорейська влада прославляла солдатів, які загинули у російсько-українській війні, за їхній «смертельний» дух, називаючи їх «героями, які виконували накази Верховного лідера». Це демонструє, як влада наголошує на жертві, не гарантуючи права на виживання окремих солдатів.

Доктрина «вічного життя» поширює ідеологію родини Кім на загиблих у війні

Гасло «Якщо ти віддаси своє життя, то житимеш вічно» відповідає давній доктрині Північної Кореї про те, що її керівництво живе вічно, ідеї, яка існує з часів Кім Ір Сена та Кім Чен Іра. Підносячи колишніх лідерів Північної Кореї до трансцендентного статусу та представляючи відданість, яка пов’язує їх із громадськістю, як релігійну концепцію «вічного життя», Північна Корея наголосила на особистій жертві як чесноті.

«Зараз, якщо подивитися на те, що говорять в армії, то все пов’язане з героїчними історіями про те, як ти підривався у російсько-українській війні та був готовий померти, і зрештою це означає, що їм байдуже до життя своїх солдатів», – сказало джерело. «Додаючи до цього концепцію вічного життя, все більше здається, що вони намагаються перетворити смерть на знак вірності».

Зміцнення внутрішньої лояльності

У військових колах така ідеологічна обробка розглядається виключно як спосіб зміцнення єдності та лояльності.

«Навіть військові чиновники кажуть, що пропаганда, спрямована на зовнішній світ, з’являється в «Нодон Сінмун» або на Центральному телебаченні Кореї, але такого роду індоктринація організована для сприяння внутрішній лояльності», – сказало джерело.

«В індоктринації вони лише згадують, що участь у російсько-українській війні зміцнює дружбу між Пхеньяном і Москвою. Вони здебільшого зосереджуються на досягненні відданої лояльності, щоб віддячити за довіру Верховного головнокомандувача до них».

Солдати віком від 20 до 29 років здебільшого змирилися з участю в цих ідеологічних заходах формально. Однак деякі солдати висловлюють свою відданість і готовність пожертвувати собою через тривалий період повторного промивання мізків.

Сумніви військового керівництва щодо ефективності

Північнокорейські військові також, схоже, стурбовані тим, чи може таке повторне індоктринування підвищити готовність солдатів брати участь у війні.

«Армійські чиновники не вірять, що їхня індоктринаційна діяльність, яка проводиться з використанням тих самих методів протягом десятиліть, була на 100% успішною», – сказало джерело. «Важливо те, чи можуть солдати йти на війну та віддавати своє життя, і оскільки це непросте питання, чиновники вважають, що коригування методу змісту індоктринаційної діяльності неминуче».

