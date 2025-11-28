Мільярди для Києва під загрозою: Бельгія вигадала нову причину блокування репараційного кредиту

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер різко посилив опір плану Європейської комісії щодо використання близько 140 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у брюссельському Euroclear, для підтримки України, інформує Завтра.UA.

Як повідомляє Politico, втручання де Вевера у вигляді гострого листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зруйнувало надії ЄС на швидкий прорив у питанні мобілізації російських коштів.

Лист, що вибухнув за кілька годин до презентації плану

Заперечення бельгійського прем’єра надійшли буквально за години до того, як Єврокомісія мала оприлюднити оновлену пропозицію. Вона мала врахувати занепокоєння Бельгії та розблокувати справу.

Комісія хоче, аби 27 країн ЄС погодили схему до саміту Європейської ради в грудні. Щоб мільярди з російських резервів могли бути використані для репараційного кредиту Україні.

Проте де Вевер уперто відмовляється підтримати план. Та називає його “фундаментально неправильним”. Й побоюється, що Бельгія буде змушена повернути кошти в разі судових позовів Росії.

Нова аргументація: це… завадить миру

У четвер бельгійський прем’єр несподівано додав новий аргумент проти цього механізму.

У листі до фон дер Ляєн він заявив, що запропонований план ЄК “заблокує майбутню мирну угоду” з Росією, адже заморожені активи мають бути “розмінною монетою” для переговорів, а не спрямовані Києву.

«Поспішне просування схеми репараційних кредитів призведе до того, що ми фактично запобігатимемо досягненню остаточної мирної угоди», — написав він.

Ця нова позиція лише посилила напругу у Брюсселі, де очікували, що де Вевер погодиться на компроміс в обмін на юридичні гарантії.

Юридичні ризики та страх перед прецедентами

Де Вевер наполягає: якщо Росію не визнають стороною, що програла війну, вона зможе вимагати повернення активів, а це створить фінансові ризики для єврозони.

«У дуже ймовірному випадку, якщо Росія не буде офіційно програшною стороною, вона матиме законні підстави вимагати повернення своїх активів», — пише прем’єр.

Бельгійський лідер попереджає: у цьому сценарії платникам податків ЄС доведеться компенсувати всю суму.

Пропозиція де Вевера: не російські активи, а спільний борг

Замість використання російських резервів прем’єр запропонував альтернативу: випустити 45 млрд євро спільного боргу ЄС для покриття потреб України у 2026 році.

Ця ідея є мало популярною у більшості урядів — адже фактично означає прямі витрати з кишень громадян ЄС.

Бельгія хоче гарантій — і негайних

Зрештою де Вевер заявив: він підтримає схему лише за умови, що всі уряди ЄС погодяться негайно виплатити повну суму, якщо Росія колись поверне собі активи.

«Я не погоджуся, доки ці гарантії не будуть надані та підписані державами-членами», — йдеться в листі.

Що далі?

Єврокомісія готується представити офіційну пропозицію вже найближчими днями.

Після провалу жовтневих переговорів лідери ЄС спробують вирішити питання на саміті в середині грудня.

Втім опір Бельгії ставить під загрозу один із ключових фінансових інструментів допомоги Україні — і робить грудневі переговори потенційно найскладнішими за останні роки.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Бельгія боїться Путіна та відплати за “репараційний кредит”.