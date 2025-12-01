Сюрпризу не буде: який тариф на газ чекає на українців з нового року

Майже 98% українських домогосподарств, які є клієнтами Газопостачальної компанії “Нафтогаз України”, продовжать отримувати газ за фіксованою ціною. Компанія офіційно підтвердила, що чинний тарифний план “Фіксований” буде подовжено до 30 квітня 2026 року, інформує Завтра.UA.

Незмінна вартість газу: 7,96 грн за кубометр

З нового року більшість українських родин, які користуються послугами “Нафтогазу”, продовжать отримувати газ за незмінним тарифом – 7,96 грн за кубометр.

Компанія офіційно підтвердила, що дію тарифного плану “Фіксований” подовжено до 30 квітня 2026 року. Таке рішення ухвалене з огляду на чинний мораторій на підвищення вартості газу для населення.

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, що входить до Групи “Нафтогаз”, забезпечить постачання газу для українських родин за стабільною ціною – 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план “Фіксований”, – йдеться у повідомленні компанії.

Стабільність витрат до кінця опалювального сезону

Таким чином, українці можуть розраховувати на стабільність у витратах на газ щонайменше до кінця опалювального сезону 2025-2026 років.

Для прикладу, за соціальною нормою споживання у 9,9 кубометра (на сім’ю з трьох осіб, яка користується лише газовою плитою та має централізоване гаряче водопостачання), рахунок становитиме 78,8 грн на місяць.

Коментар очільника Групи Нафтогаз

Роман Чумак, очільник Групи Нафтогаз, зазначив, що забезпечення газом населення залишається пріоритетом.

“Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах”, — наголосив він.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас Нафтогаз закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

