Корупційний скандал у Києві: медики “заробили” 1,6 млн грн на невиліковно хворих

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему привласнення бюджетних коштів двома посадовцями одного з комунальних медичних закладів Києва. Колишній директор та лікар підозрюються у незаконному отриманні понад 1,6 млн грн за нібито надані, але фактично відсутні паліативні послуги, інформує Завтра.UA.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахрайство на “мобільній паліативній допомозі”

Суть корупційної схеми полягала у фальсифікації даних про надання медичної підтримки важкохворим пацієнтам. Йдеться про пакет “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям”. Фінансування за яким заклад отримував від Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

За даними слідства, у 2024 році колишній керівник та лікар медзакладу, змовившись, систематично вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості. Вони звітували про нібито здійснені виїзди, огляди та медичні процедури, які передбачені мобільною паліативною допомогою, хоча насправді ці послуги пацієнтам не надавалися або були надані в менших обсягах.

Збитки підтверджені експертизою

Внаслідок цих дій, медичний заклад незаконно отримав із державного бюджету понад 1,6 млн грн за фіктивні послуги.

Обсяги ненаданих послуг та сума завданих державі збитків повністю підтверджені судовою експертизою та іншими зібраними доказами. Процесуальне керівництво у справі здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

