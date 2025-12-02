Афера на мільйони: затримано екскерівника Енергоатома за схеми зі страхуванням

Київська міська прокуратура та Головне управління СБУ в Києві та області провели спільну операцію, в результаті якої затримано високопосадовця — колишнього т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом». Він також є експершим заступником міністра енергетики України. Його підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми, пов’язаної із заволодінням коштами стратегічного підприємства, інформує Завтра.UA.

Обвинувачення у заволодінні державними коштами

Посадовцю готується повідомлення про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Слідчі дії зосереджені на маніпуляціях, які відбулися під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Цей документ є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки країни.

Схема штучного завищення вартості

За даними слідства, 1 серпня 2022 року посадовець уклав договір страхування з ПАТ «Просто-Страхування» на суму 105,642 мільйона гривень. Однак, вже через 12 днів, 12 серпня 2022 року, він підписав додаткову угоду. Вона без очевидних економічних підстав підвищила суму договору до 130,925 мільйона гривень. Своє рішення він обґрунтовував нібито рішенням німецького перестраховщика «ЯСП».

Факт штучного завищення вартості послуг був підтверджений низкою перевірок, включаючи внутрішні ревізії, документальні ревізії та судову економічну експертизу. Встановлено, що вартість послуг була завищена на 18,6 мільйона гривень, і саме ця сума, як вважає слідство, була фактично виведена зі стратегічного державного підприємства.

Загроза національній безпеці: російський слід

У ході розслідування корупційної схеми слідство виявило зв’язок страхової компанії з російським фінансовим сектором, що переводить справу у площину національної безпеки.

При вивченні структури власності ПАТ «Просто-Страхування» було встановлено, що основним власником є кіпрська компанія LAVIDIA LIMITED, яка володіє майже 100% статутного капіталу. Подальший ланцюг афілійованих компаній та іноземних юрисдикцій вивів слідство на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, а також на дочірнє підприємство «Р-Інтер» (колишня назва «РЕСО-Інтер»).

Весь цей фінансовий ланцюг, за даними слідства, зрештою веде до великої фінансової групи – російського холдингу «РЕСО», кінцевими бенефіціарами якого є громадяни російської федерації. Крім того, інший учасник схеми, ПАТ «Життя та Пенсія», має серед своїх акціонерів громадянина рф – президента російської «Холдингової компанії «РЕСО».

Слідство кваліфікує це як класичну схему приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції. В умовах повномасштабної війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах, таких як ядерна безпека, становлять особливу небезпеку.

Наразі готуються документи для обрання затриманому запобіжного заходу.

