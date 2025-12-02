“Юридична пральня” для корупційних грошей: завершено справу проти нардепа, який сховав 9 мільйонів

Розслідування щодо народного депутата, якого підозрюють у легалізації понад 9 мільйонів гривень незаконно набутих коштів, офіційно завершено. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про закінчення досудового слідства у справі, де фігурує народний обранець, інформує Завтра.UA.

Незаконна обіцянка і джерело доходу

Слідство встановило, що джерелом неправомірної вигоди стала обіцянка народного депутата посприяти представникам приватної компанії в отриманні необхідного дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. За свої послуги нардеп вимагав певну грошову суму. Кошти надійшли на рахунок його близького родича, проте компанія так і не отримала обіцяної допомоги з дозволом.

Схема легалізації через “юридичні послуги” та авто

Після отримання незаконного доходу, депутат розробив схему для його легалізації.

Більше 9 мільйонів гривень були переведені на рахунки юридичної компанії, яка належить його родичу. Переказ був оформлений як оплата за нібито надані “правові послуги”.

Наступним кроком стала купівля предметів розкоші: частину цих легалізованих коштів було витрачено на придбання двох елітних автомобілів. Йдеться про преміум-класу позашляховики – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Публічне користування та імітація законності

Згодом сам народний депутат почав відкрито користуватися придбаними автівками. Слідство вважає, що таким чином він намагався створити ілюзію, ніби транспортні засоби були придбані за його законні доходи.

Наразі матеріали справи відкриті для ознайомлення стороною захисту, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Раніше стало відомо, що нардеп Лабазюк продовжує грабунок держпідприємства на Хмельниччині.