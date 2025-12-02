Затримано організаторів схем для ухилянтів: працівники ТЦК та «провідники» отримували тисячі доларів

Прокуратура та правоохоронці посилили боротьбу з корупцією, спрямованою на обхід мобілізаційних заходів. У рамках цієї діяльності були виявлені та припинені незаконні механізми, які за грошову винагороду дозволяли військовозобов’язаним ставати ухилянтами, інформує Завтра.UA. Викриття схем на Прикарпатті та Львівщині чітко вказує на існування розгалуженої тіньової мережі, де фіктивні документи та нелегальне переправлення через кордон були поставлені на комерційну основу.

Прикарпаття: гірські маршрути та організоване переправлення

У Чернівецькій області двоє місцевих мешканців організували незаконний маршрут для трьох ухилянтів через гірський масив Верховинщини. За грошову винагороду вони забезпечували військовозобов’язаним можливість нелегально перетнути державний кордон.

Ці дії були припинені прикордонниками. Організаторам повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через держкордон та пособництво, вчинене з корисливих мотивів).

Львівщина: корупція в РТЦК та фіктивні відстрочки

На Львівщині викрито схему, в якій брали участь троє мешканців області, включаючи працівницю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Зловмисники займалися продажем фіктивних відстрочок від мобілізації.

Ролі між учасниками були чітко розподілені: один знаходив «клієнтів»-ухилянтів, інший відповідав за передачу документів, а працівниця РТЦК та СП, користуючись своїм службовим становищем, обіцяла забезпечити позитивне «вирішення питання» на комісії. Вартість такої корупційної «послуги» коливалася від 1000 до 1500 доларів США.

Під час 12 обшуків вилучено речові докази, зокрема військово-облікові, медичні документи, телефони та чорнові записи. Фігурантам справи повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Ще одна справа на Львівщині вже у суді: 11 тисяч доларів за перетин кордону

До суду вже передано обвинувальний акт щодо трьох осіб, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаного до Румунії, отримавши за це 11 тисяч доларів США.

Маршрут перевезення ухилянта пролягав через кілька областей, при цьому зловмисники п’ять разів змінювали транспортний засіб, намагаючись уникнути викриття. Одного з перевізників затримали під час отримання коштів. Усім трьом інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України.

Раніше стало відомо про корупційну аферу на Дніпропетровщині: за гроші видаляли дані, понад 500 ухилянтів «випарувалися».